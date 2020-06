Manželia ani po rokoch nemali deti: Keď sa zdravotná sestra dozvedela pravdu o ich sexe, skoro odpadla

Zažila to, čo málokto z nás. Rachael je pôrodnou asistentkou a zdravotnou sestrou už viac ako 40 rokov. Rozhodla sa so svojimi skúsenosťami podeliť aj s verejnosťou, a tak napísala knihu, v ktorej odhaľuje viac, ako by vám len mohlo napadnúť.

Podľa informácií portálu Daily Mail v nej 59-ročná Rachael Hearson opísala bizarné príbehy počas návštev rodinných príslušníkov v nemocnici, ale tiež prezradila, že musela pacientov vzdelávať. Pre portál Mirror uviedla, že mala dočinenia s párom, ktorý potreboval vysvetliť základné pravidlá plodenia detí. „Manželmi boli už niekoľko rokov, avšak deti neprichádzali. Všeobecný lekár usúdil, že nevedeli, ako sa deti robia. Mojou úlohou bolo zabezpečiť, aby sa to dozvedeli," prezradila Rachael. „Skutočne si mysleli, že bábätká jednoducho prichádzajú po svadbe. Nemali ani len tušenie. Avšak po niekoľkých sedeniach sa dvojica od seba nemohla odtrhnúť," povedala zdravotná sestra a poznamenala, že učiť niekoho o sexe je celkom veľká zodpovednosť. Rachael dodala, že musela byť svedkom mnohých nepríjemných situácií. Spomenula tiež muža krátko po dvadsiatke, ktorý masturboval na sedačke, zatiaľ čo ona s jeho tehotnou priateľkou diskutovala o sexuálnych delikventoch. Rachael vysvetlila, že počas rozhovoru si len kútikom oka všimla „nezameniteľné rytmické pohyby zápästím". Pri ďalšej príležitosti si uvedomila, že sa omylom dostala do domu, ktorý bol nezákonne používaný na sexuálne služby. Jej cieľom bola rutinná kontrola 18-mesačného dieťaťa a jeho matky. V jednej z miestností, okolo ktorej ju viedli, bola manželská posteľ a v nej si dvojica užívala pohlavný styk. Napriek všetkému čo tam videla, sa zdalo, že dieťa je „zdravé a vyvíja sa dobre". Zdravotná sestra zverejnila všetky tieto skúsenosti v knihe, ktorá zatiaľ vyšla v anglickom jazyku pod názvom "Handle With Care: Confessions of an NHS Health Visitor". Na pultoch anglických kníhkupectiev sa objavila 11. júna.