Melú z posledného?! Ruská duma zvažuje nové možnosti: Budete sa chytať za hlavu

Zákonodarcovia v ruskej štátnej dume – dolnej komory ruského parlamentu – predložili návrh na zmenu zákona, na základe ktorého by mohlo byť zrušené vekové obmedzenie pre dobrovoľný vstup do armády. TASR o tom informuje na základe správy, ktorú dolná komora ruského parlamentu, zverejnila v piatok na svojej oficiálnej webovej stránke.

Podľa ruského zákona môžu sa môžu v súčasnosti na vojenskú služby v Rusku dobrovoľne prihlásiť ruskí občania vo veku 18 až 40 rokov a cudzinci vo veku 18 až 30 rokov. Predložený návrh na zmenu zákon "o vojenskej povinnosti a vojenskej službe" však navrhuje zrušiť hornú vekovú hranicu.

"Pre používanie veľmi presných zbraní a obsluhovanie zbraní a vojenskej techniky sú potrební špecialisti na vysoko profesionálnej úrovni. Prax nám ukazuje, že nimi sa ľudia stanú vo veku 40-45 rokov," vysvetľuje sa v návrhu zákona.

Tento dokument okrem toho predpokladá, že zrušenie vekového ohraničenia priláka na vojenskú službu potrebných špecialistov predovšetkým z radov ruských občanov - a to najmä do sféry medicínskeho zabezpečenia, do inžinierskych jednotiek, k technickej podpore, no i do iných oblastí.

Agentúra Reuters uvádza, že ruská armáda v už 86 dní trvajúcej vojne na Ukrajine utrpela veľká straty, na základe čoho západní vojenskí analytici usudzujú, že Rusko nevyhnutne potrebuje zmobilizovať viac vojakov.