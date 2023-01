Evakuácia si vyžiadala dva nevinné životy: Britskí dobrovoľníci na Ukrajine zahynuli pri záchrane ženy

Britský dobrovoľník Chris Parry a jeho kolega Andrew Bagshaw zahynuli pri pokuse o humanitárnu evakuáciu zo Soledaru na východe Ukrajiny. Informovala o tom dnes agentúra Reuters s odvolaním sa na vyhlásenie Parryho rodiny, ktoré zverejnilo britské ministerstvo zahraničia.

"S veľkým zármutkom musíme oznámiť, že náš milovaný Chris bol spolu so svojím kolegom Andrewom Bagshawom zabitý pri pokuse o humanitárnu evakuáciu zo Soledaru na východe Ukrajiny," uviedla rodina.

"Na jeho obetavé odhodlanie pomáhať tamojším starým, mladým a znevýhodneným ľuďom sme my i jeho širšia rodina nesmierne hrdí," stojí vo vyhlásení, ktoré zverejnilo britské ministerstvo zahraničia. "Ocitol sa na Ukrajine v marci v jej najtemnejšej hodine na začiatku ruskej invázie a pomáhal tým, ktorí to najviac potrebovali, a zachránil viac ako 400 životov plus mnoho opustených zvierat," dodala rodina 28-ročného humanitárneho pracovníka.

Ruská žoldnierska Wagnerova (v ruskom prepise Vagnerova) skupina už skôr v tomto mesiaci uviedla, že jej sily našli telo jedného z pracovníkov, ktorí boli nahlásení ako nezvestní na východnej Ukrajine, kde sa odohrávajú ťažké boje medzi ukrajinskými a ruskými silami. Ukrajinská polícia uviedla, že obaja dobrovoľníci odišli 6. januára z Kramatorsku do Soledaru a nasledujúceho večera boli nahlásení ako nezvestní po tom, ako s nimi stratili kontakt. Žiadne ďalšie podrobnosti o okolnostiach smrti dobrovoľníkov úrady neposkytli.

Podľa rodiny 47-ročného Bagshawa bola dvojica zabitá, keď sa snažila zachrániť staršiu ženu z mesta Soledar. Vo vyhlásení rodiny sa uvádza, že ich auto v tej chvíli zasiahol delostrelecký granát. "Andrew obetavo podstúpil mnoho osobných rizík a zachránil mnoho životov; máme ho radi a sme naozaj veľmi hrdí na to, čo urobil," uviedla jeho rodina.

"Máme v úmysle, aby jeho smrť nebola zbytočná. Patríme medzi mnohých rodičov, ktorí trucujú nad smrťou svojich synov a dcér. Vyzývame civilizované krajiny sveta, aby zastavili túto nemorálnu vojnu a pomohli Ukrajincom zbaviť ich vlasť agresora, "dodala vo vyhlásení rodina Bagshawa.

Parry už skôr hovoril so stanicou Sky News o tom, ako evakuoval ľudí v blízkosti frontovej línie, často v desivých podmienkach, keď ruské delostrelectvo ostreľovalo ukrajinské pozície. Pochádza z Cornwallu a v čase ruskej invázie 24. februára minulého roka pracoval ako bežecký tréner v Cheltenhame. Potom mu vraj bolo jasné, že musí ísť a pomôcť.

V rozhovore, ktorý poskytol tri dni pred svojím zmiznutím, Parry uviedol, že si musel vybrať, či pôjde pešo a bude pomalý, ale menej viditeľný, alebo pôjde autom a bude rýchly, ale bude riskovať, že ho cestou pri poskytovaní pomoci uvidí drony. "Veľa dobrovoľníkov už tam nepôjde, ale sú tam ľudí, ktorí sa chcú dostať von, takže ja som ochotný ísť," povedal Parry.