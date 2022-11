Verte či nie, táto kráska sa narodila s vagínou aj semenníkmi: Utrpenie, aké si neviete predstavit!

Aktivita, ktorú si mala užívať, bola pre ňu úplný horor. Žena prišla s nečakaným odhalením, na ktoré sa odhodlávala veľmi dlho.

Ako píše denník Daily Star, žena menom Blume z austrálskeho mesta Melbourne vyrastala v domnení, že je biologicky žena, no až v 16-tich rokoch jej lekári oznámili, že je intersexuálka. Austrálčanka sa totiž narodila nielen s vagínou, ale aj so semenníkmi vo vnútri jej tela, kde si dovtedy myslela, že má maternicu.

Blume verejne priznala, ako bola pre ňu každá sexuálna skúsenosť veľkým utrpením, ktoré chcela mať vždy čím skôr za sebou. Práve z tohto dôvodu sa preto rozhodla podstúpiť adekvátny zákrok. „Nemala som žiadne operácie, takže som si mohla dať odstrániť pohlavné žľazy, ale rozhodla som sa ponechať si ich, pretože si len robia svoju prácu,“ vysvetlila.

„Naozaj ma to netrápi, ale narodila som bez úplne vyformovanej vagíny, takže som mohla podstúpiť operáciu na jej vytvorenie,“ dodala. Namiesto klasickej operácie teda podstúpila zákrok s názvom dilatácia. „Dilatácia je proces pokusu o vytvorenie vagíny a povedala by som, že to je v podstate ako veľa rôznych tyčiniek. V podstate to musíte len vložiť a natiahnuť,“ priblížila Blume.

Mladá žena je s výsledkami tohto zákroku viac ako spokojná a tvrdí, že sex je pre ňu konečne príjemným zážitkom. „Teraz je to úplne v poriadku. Predpokladám, že sa cítim rovnako ako typická žena, pričom presne povedať to neviem, ale je to príjemné, to je všetko, čo viem,“ uviedla Blume, ktorá sa svojím príbehom snažím zvyšovať povedomie o tomto zriedkavom stave.