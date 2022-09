Česko obnoví kontroly na hraniciach so Slovenskom: Začnú platiť už o pár hodín

Česká republika z dôvodu zvýšenej nelegálnej migrácie dočasne obnoví kontroly na štátnych hraniciach so Slovenskom.

Opatrenie začne platiť od polnoci zo stredy na štvrtok a bude trvať po nevyhnutne dlhú dobu. Oznámil to v pondelok český premiér Petr Fiala, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.

"Niekoľkokrát som rokoval so slovenským ministrom vnútra a žiadal som slovenskú stranu, aby plnila to, čo vyplýva z medzinárodných zmlúv, to znamená readmisnú dohodu s Českou republikou," priblížil český minister vnútra Vít Rakušan. "Celkom úprimne hovorím, že sme tu tými diplomatickými krokmi nedosiahli také úspechy, ako sme čakali," dodal minister.

Od začiatku júna do začiatku minulého týždňa zaistila polícia v Česku takmer 9500 migrantov, za celý minulý rok ich bolo 1330. Najviac ich odhalila v Juhomoravskom a Zlínskom kraji.

Bezpečnostná situácia Česka je podľa Fialu stabilná. Cudzinci prichádzajúci najmä zo Sýrie využívajú Česko ako tranzitnú krajinu, chcú cez ne pokračovať do ďalších štátov EÚ. "Ale musíme urobiť toto preventívne opatrenie, aby sme si dokázali s tou situáciou dlhodobo poradiť a aby sme odradili nelegálnych migrantov od využívania tejto trasy," doplnil predseda vlády.