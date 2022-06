Nebezpečná výzva na TikToku s deodorantom: Aha, čo si školáčka urobila! Bude potrebovať plastiku

Nový trend na TikToku priniesol ďalšie boľavé zranenie. Tentokrát sa nebezpečnou výzvou inšpirovala len 10-ročná školáčka, skončila na operačnom stole.

Ako uvádza portál Mirror, školáčka prespávala u svojej kamarátky, keď sa obe rozhodli vyskúšať trend, ktorý videli na sociálnej sieti TikTok. Cieľom bolo používať deodorant na ruke až do momentu, kým nezostane ľadovo studená.

Kamarátka zraneného dievčaťa to skúsila prvá, avšak vydržala si striekať deodorant na ruku len niekoľko sekúnd. Údajne to pred ňou skúsilo ďalších 5 spolužiakov. 10-ročná školáčka sa teda odhodlala tiež a namierila si deodorant na ruku vo vzdialenosti len necelých 3 centimetrov a striekala si na ruku asi 10 sekúnd. Dopadlo to katastrofálne.

„10 sekúnd hlúposti jej spôsobilo dva roky bolesti,“ povedala jej zdesená mama pre portál Mirror. Spočiatku sa s popáleninami, ktoré jej deodorant spôsobil, snažili zabojovať doma, avšak školáčka na druhý deň musela ísť do nemocnice. Lekár ich radšej poslal za tímom plastických chirurgov, ktorí jej povedali, že hojenie spálenej pokožky bude trvať 18 mesiacov až dva roky. Okrem iného bude dievčatko potrebovať plastickú operáciu.