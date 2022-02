Mizík v parlamente pustil sirénu, Kollár mimoriadnu schôdzu ukončil

Podpredseda Národnej rady SR Milan Laurenčík (SaS) opäť prerušil rokovanie mimoriadnej 57. schôdze k obrannej dohode Slovenska s USA.

Opozičný poslanec Stanislav Mizík (ĽSNS) totiž priniesol do rokovacej sály reproduktory, z ktorých pustil zvuk sirény. Urobil tak počas vystúpenia koaličného poslanca Petra Osuského (SaS). Laurenčík preto zvolal poslanecké grémium, ktoré sa dnes koná po niekoľkýkrát.

Schôdzu ukončil Kollár

Mimoriadna 57. schôdza parlamentu sa skončila. Rozhodol o tom predseda Národnej rady SR Boris Kollár (Sme rodina), ktorý to odôvodnil opakovaným porušovaním rokovacieho poriadku zo strany opozičných poslancov. Členovia zákonodarného orgánu, ktorí boli písomne prihlásení do rozpravy, môžu odovzdať predsedajúcemu svoje písomné prejavy do stredy 9. februára do 9:00. Hlasovanie o obrannej dohode s USA sa bude konať v rovnaký deň o 11:00.