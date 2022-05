Radima Uzla († 82) humor takmer nikdy neopúšťal: Vtipný komentár doktorom dva mesiace pred smrťou

Nečakaná smutná správa! Zomrel český sexuológ Radim Uzel († 82).

Uznávaný expert posledné roky nemal zo zdravotnej stránky na ružiach ustlané. Osudnou sa mu stala rakovina žalúdka, s ktorou vychytený lekár bojoval niekoľko rokov. Rakovina však nebola jediným zdravotným problémom, s ktorým zápasil. Prešiel si ochorením COVID-19 a aby toho nebolo málo, pred časom ušiel zubatej, keď prekonal pľúcnu embóliu.

Uznávaný sexuológ a gynekológ Radim Uzel podľahol zákernej chorobe. S rakovinou žalúdka bojoval niekoľko rokov. Napriek vážnemu stavu sa začiatkom marca objavil v spoločnosti, a to na udeľovaní štátneho vyznamenania, ktoré dostal od prezidenta Zemana. Pre český Expres.cz vtedy prezradil, že sa zo zdravotnej stránky necíti vôbec dobre. „Na odovzdávanie ocenenia som sa doplazil, ako vidíte,“ povedal doktor, ktorý viditeľný úbytok hmotnosti okomentoval svojským humorom, ktorý mu bol taký blízky.

„Schudol som 20 kg. Najskôr som to bral ako zdravé chudnutie, teraz už to tak neberiem. Mám sa dosť zle, som chorý. Tie choroby sa na mňa stále lepia. Mal som koronu, mám nádory v bruchu. Budem mať 82 rokov, myslím, že to tu už mám splnené,“ priznal gynekológ, ktorý cítil, že sa jeho koniec blíži, no napriek tomu zo smrti strach nemal.

„Keď prišli na vizitu doktori s pohrebnými tvárami, tak sa ich pýtam, čo sa trocha neusmejú. A oni, že veď nie je čomu. Ja na to, že ale je, lebo ja na rozdiel od nich viem, na čo zomriem,“ prezradil pred dvoma mesiacmi pre CNN Prima News a na záver s nadhľadom dodal. „Nič sa nedá robiť. Všetci musíme na niečo zomrieť.“