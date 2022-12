Marcel Forgáč (51) svoju prácu zbožňuje. Uvedomuje si však, že má aj druhú stránku, ktorá už nie je taká ružová. Najviac tým trpia jeho synovia Adam a Marek, ktorí nemajú radi jeho popularitu. Napriek tomu, že Forgáča jeho práca napĺňa, vníma aj jej druhú temnú stránku.

Fotogaléria 7 fotiek v galérii

„Moji synovia nemajú radi moju popularitu. Užívajú si momenty, keď prináša nejaké ovocie, ale principiálne špeciálne v lete so mnou neznášajú chodiť. Keby sme mali spolu ísť na Štrbské Pleso v strede sezóny, určite odmietnu. Im prekáža, keď sa ľudia chcú odfotiť,“ priznal Marcel pre TV JOJ. On si však z toho ťažkú hlavu nerobí. „Ja vnímam záujem ľudí prívetivo. Je to súčasť mojej práce. Moji fanúšikovia sú inteligentní a milí ľudia,“ dodal.