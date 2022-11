Božidaru Turzonovovú čaká neľahká úloha: Skončila v nemocnici!

Jedna z najlepších slovenských herečiek Božidara Turzonovová prijala ponuku zahrať si v obľúbenom markizáckom seriáli Pán profesor. Tvorcovia projektu ju však obsadili do neľahkej roly. V seriáli si zahrá babičku, ktorá trpí Alzheimerom. Herečka tak kvôli chorobe spôsobí problémy v škole a skončí na nemocničnom lôžku.

Jedenásta epizóda seriálu zo študentského prostredia sa bude niesť v smutnom duchu. Herecká legenda Božidara Turzonovová, ktorá má na konte desiatky divadelných aj filmových postáv, sa tentokrát zhostí postavy babičky Etely, ktorá trpí nevyliečiteľnou chorobou. Jej vnučku si zahrá herečka Kristína Špáčová, ktorá sa v seriáli v role Niki objavuje už druhú sériu. ,,Keď som sa dozvedela že moju babku bude stvárňovať Božidara Turzonovová pocítila som taký mierny stres. Pretože som to považovala za takú príjemnú zodpovednosť hrať po jej boku. S jej hereckou skúsenosťou mi dodala veľa sebadôvery,“ hovorí Kristína, ktorá neskrýva, že z tejto spolupráce mala spočiatku obavy.

Tie však v prvých momentoch vymizli a Kika si svoju hereckú partnerku nesmierne chváli: ,,Bola s ňou neskutočná sranda, myslím, že sme si sadli a vždy keď bola na pľaci ona, tak sme sa všetci smiali a atmosféra bola maximálne uvoľnená. Väčšinou si v danej situácií robila srandu a vedela to skĺbiť s vážnosťou dialógu a to vytvorilo pre mňa veľmi poučnú, no uvoľnenú skúsenosť z točenia,“ uzavrela. Najnovšiu epizódu Pána profesora s Božidarou Turzonovovou uvidíte už dnes o 20:30 na Markíze.