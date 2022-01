Dráma pokračuje: Návrat Lely do Vémolandu sprevádzal cirkus, zasahovala aj polícia!

A už sú opäť spolu, aj keď to medzi nimi stále nie je ružové.

Po výmene ostrých slov, odhalení nevery, údajnej bitke a rozchode sa modelka Lela Ceterová (32) po pár dňoch nečakane rozhodla vrátiť k svojmu snúbencovi, zápasníkovi Karlosovi Vémolovi (36). Do domu, kde ju mal Karlos zbiť s dieťaťom v náručí, sa však blondínka nečakane vrátila aj s ich deťmi, dcérkou Lili (2) a len šesťtýždňovým synčekom Rockym. Dramatický príbeh ako vystrihnutý z telenovely však na mieste riešili nielen ich svokry, ale aj polícia!

Aj keď sa Ceterová po pár dňoch od prevalenia jej údajnej nevery rozhodla vrátiť späť domov, s Karlosom sa stále neuzmierili a pár netvoria. Momentálne fungujú len ako rodičia svojich dvoch detí, pre ktoré chcú obaja to najlepšie. Navyše, Lela sa vrátila zrejme preto, že nemá kam ísť a tiež je obtiažne prespávať kade-tade s malými deťmi. Do domu sa snažila dostať už skôr a za prítomnosti polície kvôli svojim osobným veciam.





„Potrebujem sa dostať do domu, mám tam svoje veci a veci našich detí, rozumieš tomu?“ vykrikovala podľa Expres.cz pred Vémolandom. Karlos sa však tváril, že doma nie je. Keďže majú dvere elektronický zámok a on vraj vypol elektriku, nemohla sa do domu aj napriek prítomnosti polície dostať. Pritom jej on sám odkázal, že sa môže kedykoľvek vrátiť. „Je tu s deťmi vítaná. Môže sem prísť aj s maminkou, môžu byť tu,“ vyjadril sa pre isport.blesk.cz.