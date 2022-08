Dojímavá scéna počas náročnej práce v Slovenskom raji: Denis požiadal Simonu o ruku pri kosení

To tu ešte nebolo! Pri záchrane prírodného klenotu v Slovenskom raji nastal vzácny okamih.

Na jedinečných Kopaneckých lúkach vo výške okolo tisíc metrov Denis (31) počas kosenia požiadal o ruku svoju lásku Simonu (21). Povedala áno! Nový Čas zachytil párik priamo pri tomto krásnom akte na strmom svahu.

„Odhodlal som sa na to a mám to šťastne za sebou. Máme sa veľmi radi a sme spolu už tri roky. Teším sa, že súhlasila,“ povedal Denis Bechera z Drážoviec, ktorý učí v Nitre na vysokej škole architektúru. A jeho milá Simona Poluchová z Poľného Kesova (okr. Nitra) tento odbor študuje... „Teraz nám neostáva už nič iné, len do roka a do dňa sa aj zobrať,“ jasne sa vyjadril budúci ženích.

Vzácne lúky

Milej scéne sa prizeralo niekoľko desiatok svedkov. Lúky totiž včera už od piatej rána kosilo 65 ochranárov z národných parkov, dobrovoľníci zo Slovenského koseckého spolku a tiež miestni obyvatelia z Vernára. „Na západnom okraji Slovenského raja na úžasných lúkach na malej ploche 0,5 x 0,5 metra rastie 54 druhov rastlín. Pri štandardnom výskume vo štvorci 5 x 5 metrov sme zistili až 108 rastlín, pričom svetový rekord je 116 rastlín! Preto by bolo hriechom neuchovať toto dedičstvo predkov,“ povedal nám riaditeľ Správy Národného parku Slovenský raj Tomáš Dražil.

Hrdý starosta

Ručné kosenie na rozhraní okresov Poprad a Rožňava zopakovali už štvrtýkrát, aby uchovali spomínanú druhovú pestrosť rastlín. Bežne sa tieto lúky kultivovali ešte pred 50 rokmi, ale kvôli neprístupnosti, pomerne veľkej vzdialenosti a náročnosti terénu sa s tým prestalo. Starosta Vernára Vladimír Ondruš pripomenul, že ručným kosením si pripomínajú prácu predkov a podarilo sa im zachrániť práve tie najkrajšie časti. „A sme na to právom hrdí, že v našom katastri sa nachádza druhovo na počet rastlín najbohatšia lúka!“ uzavrel Ondruš.