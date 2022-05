Minister Naď neskrýva radosť: Treba uznať, že jedna vec sa Putinovi naozaj podarila

Ministra obrany SR Jaroslava Naďa (OĽaNO) teší záujem Švédska a Fínska stať sa súčasťou Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO).

Ako Naď napísal vo svojom profile na sociálnej sieti, ak sa krajiny stanú súčasťou NATO, bude to veľký deň pre silnejšiu obranu a bezpečnosť Európy. „Treba uznať Putinovi, že jedna vec sa mu naozaj podarila: Výrazne posilnil NATO,“ dodal šéf rezortu obrany.

Predseda vlády SR Eduard Heger (OĽaNO) skonštatoval, že vstupom Fínska do NATO sa nepodporí len jeho bezpečnosť, ale aj bezpečnosť celej demokratickej Európy. Podľa premiéra len silná Severoatlantická aliancia dokáže udržiavať ruský imperializmus v bezpečnej vzdialenosti od slobodného, demokratického sveta.

„Ruský prezident Vladimir Putin dokázal niečo, čo po dlhé roky vyzeralo veľmi nepravdepodobné, že fínska spoločnosť spojí svoju bezpečnosť s NATO. Tomu sa hovorí politika nezamýšľaných dôsledkov. Putin je v nej majstrom,“ uzavrel premiér vo svojom profile na sociálnej sieti.

Fínsky prezident Sauli Niinistö a premiérka Sanna Marinová oznámili svoju podporu pre vstup krajiny do Severoatlantickej aliancie. Na svojej webstránke o tom informovala televízia CNN. O možnom vstupe severskej krajiny do vojenskej aliancie sa začalo hovoriť po tom, ako Rusko, s ktorým má 1 300-kilometrovú hranicu, napadlo Ukrajinu. Záujem o vstup do NATO má podľa medializovaných informácií aj Švédsko.