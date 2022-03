Novú parkovaciu politiku spúšťajú už aj v Starom Ružinove: Nerezidenti zaplatia 1,50 € na hodinu!

Mestské regulované parkovanie sa rozširuje o ďalšie lokality!

Bratislavská parkovacia politika (PAAS) začala od začiatku januára platiť v lokalitách Tehelné pole, Dvory 4 a Krasňany. Obyvatelia týchto lokalít (rezidenti) sú vďaka tomu pri parkovaní zvýhodnení pred návštevníkmi (nerezidentmi). Podobný scenár čaká od 23. marca aj lokalitu Starý Ružinov-východ, postupne sa budú pridávať aj ďalšie časti Bratislavy.

Problém s parkovaním sa Bratislava snaží od Nového roka riešiť zavedením tzv. celomestskej parkovacej politiky. Tá v určených hodinách pri parkovaní zvýhodňuje obyvateľov s trvalým pobytom pred návštevníkmi. Po Dvoroch 4 v Petržalke, Krasňanoch v Rači a Tehelnom poli v Novom Meste sa novou lokalitou stane od 23. marca Starý Ružinov-východ.

Ide o sídlisko medzi ulicami Jégého, Trnavská, Bajkalská a Záhradnícka. „Držitelia rezidentských kariet budú môcť parkovať neobmedzene, ale nerezidenti si za parkovanie v pracovných dňoch od 14.00 do 6.00 zaplatia 1,50 €/hod. Na nové pravidlá budú dohliadať aj kontrolóri, aj mestská polícia,“ upozorňuje hovorkyňa mesta Dagmar Schmucková.

Chceli vlastné parkovanieTak ako v Starom Meste, aj v lokalite Starý Ružinov mala pôvodne dočasne platiť parkovacia politika mestskej časti. Tá už spustila aj registráciu. „Vďaka efektívnej spolupráci medzi mestom a Ružinovom a urýchleniu zavedenia systému regulovaného parkovania napokon nie je potrebné zavedenie pôvodne plánovanej pilotnej fázy parkovania mestskou časťou. Regulácia a kontroly parkovania sa spustia už priamo v celomestskom systéme PAAS,“ vysvetlila Schmucková.

Obyvatelia, ktorí sa už zaregistrovali do systému mestskej časti, dostanú e-mail s informáciami na jednoduchú preregistráciu do systému PAAS. V nasledujúcich mesiacoch bude Bratislava v spolupráci s mestskou časťou pokračovať v prípravách na rozšírenie regulovaného parkovania v celej zóne Ružinov - Nivy. Tá bude zahŕňať Starý Ružinov-západ spolu so zónou 500 bytov. Mesto avizuje, že sa zmenia hlavne zvislé dopravné značky.

„Do leta príde k rozšíreniu zóny na celú oblasť Nív od Starého Mesta až po Bajkalskú ulicu. Obyvatelia 500 bytov a Starého Ružinova-západ tak budú zároveň rezidentmi celej zóny Nivy a rezidentská parkovacia karta bude platiť v celej zóne,“ približuje magistrát. Od 21. apríla začne platiť celomestská parkovacia politika aj v lokalite Hlavná stanica - Blumentál v Starom Meste.