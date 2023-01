Braňo Mojsej o alkohole: Do desiatich minút viem povedať, v akom štádiu závislosti sa človek nachádza

Priznáva, že dostať sa z bludného kruhu závislosti mu pomohla láska vo všetkých svojich podobách. Láska k milovanej osobe, rodine i k hudbe. Boli časy, keď sa hudobník Braňo Mojsej (54) podľa vlastných slov verejne prezentoval iba kvôli peniazom. Nemilo sa preslávil alkoholovými excesmi.

Odkedy abstinuje, tvorí a koncertuje s čistou hlavou a prekvapivo pomáha ako laický terapeut pri liečbe alkoholovej závislosti.

Dokážete na prvý pohľad zistiť, či má človek problém s alkoholom?

Po rokoch mám svoj systém, samozrejme, nespadol som učený z neba a nikdy by som nepredpokladal, že práve ja budem pomáhať ľuďom v boji so závislosťou. Ja tomu hovorím aj zotavenie sa zo závislosti a z vyčerpanosti zo života. Tento môj systém je založený na pozorovaní osoby, potrebujem ju mať pred sebou päť minút, rozprávať sa s ňou, analyzovať jej tok myšlienok, akým spôsobom uvažuje. Do desiatich minút viem spoľahlivo povedať, v akom štádiu alkoholizmu sa človek nachádza, prezradia ho, samozrejme, i mimovoľné pohyby, pohľad do tváre, očí.

Zdôverili sa vám klienti, prečo po alkohole siahali opakovane?

Alkohol ľudia vždy prvotne volia z dôvodu, že si chcú oddialiť či otupiť istú boliestku, clivotu. Alkohol sa rokmi stal vlastne univerzálnym receptom na všetko. Slovák, keď je mu dobre, chce si alkoholickým drinkom povýšiť stav šťastia. Keď je mu smutno, zapíja to takisto alkoholom. A v tom je tá choroba zvaná závislosť zákerná. Človek si myslí, že je všetko v poriadku. Po záťahu si dá dva dni pokoj, bude popíjať čajíky a preloží ich nejakým tým pivkom, pretože pivo sa na Slovensku nepovažuje za alkohol, no a môže pokračovať v záťahu.

Diagnostikovať človeka závislého od alkoholu mi dnes nerobí žiadny problém. Nemám potrebný diplom, ale v danom segmente týmto ľuďom najviac pomôže človek, ktorý si peklom závislosti prešiel. Lekár pozná iba teóriu, a preto tvrdím, že človek s osobnou skúsenosťou je v procese liečby alkoholovej závislosti nenahraditeľný.

