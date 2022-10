Pornohviezda Daisy Lee sa preriekla: Potvrdila Vémolovu neveru?! Tvrdý odkaz kolegyni

Český bojovník MMA Karlos Vémola (37) narobil rozruch v mediálnom priestore ďalšou aférou s neverou. Svoju manželku Lelu mal podvádzať s českou pornoherečkou Hanou Džurbanovou (18), prezývanou Rika Fane. Proti tej vystúpila jej kolegyňa z brandže Daisy Lee (25), ale neuvedomila si, že priliala ešte viac oleja do ohňa!

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Česká pornohviezda Karolína Urbanová, alias Daisy Lee (25) sa postavila proti kolegyni z brandže Hane Džurbanovej (18), ktorá si hovorí Rika Fane. Tá potvrdila, že mala milostný pomer s českým bojovníkom MMA Karlosom Vémolom (37) a na sociálnej sieti zverejnila aj časť ich vzájomnej komunikácie, z ktorej jasne vyplýva, že si dohadovali stretnutie v čase neprítomnosti Karlosovej manželky Lely.

Daisy Lee sa chcela zastať Vémolovcov, no neuvedomila si, že priliala ešte viac oleja do ohňa a potvrdila, že Karlos bol s jej kolegyňou svojej manželke skutočne neverný! „Ona u mňa klesla. Za to, že je úbohá a robí si radosť tak, že spôsobuje bolesť iným a vyžíva sa v tom. Preto sa s ňou už dávno nebavím. Našťastie som ju prekukla skoro. Hovorila som jej, že sa jej to vráti a čo si vôbec myslí, aké by to bolo jej a že raz zažije niečo omnoho horšie," písala Daisy Lee na instagrame.