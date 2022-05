Hrdina kritizuje českú zvučku: Príšerné, čo im tam po góle hrajú!

Povedal to na rovinu! Bývalý český hokejista Jiří Hrdina (64) rozvíril svojím príspevkom na sociálnej sieti búrlivú výmenu názorov. Vôbec sa mu nepáči gólová zvučka českej reprezentácie na tohtoročných majstrovstvách sveta vo Fínsku.

„Nemôže im tam v tom Fínsku niekto z českého hokejového zväzu priniesť inú pesničku? To je príšerné, čo im tam po góle hrajú,“ napísal na twitteri trojnásobný víťaz Stanley Cupu, ktorý dnes pracuje ako skaut klubu NHL Dallas Stars. Na slová legendárneho hráča zareagoval okrem fanúšikov aj bývalý kapitán českého národného tímu Jakub Voráček, ktorý pesničku „Ať žijí duchové“ od Maxim Turbulenc v roku 2015 vybral.

„Keď bol v roku 2015 v Prahe plný štadión a všetci skákali a spievali, bola to bomba,“ odpísal útočník tímu Columbus Blue Jackets a majster sveta z roku 2010. „Chápem, že na majstrovstvách sveta v cudzích krajinách to nemusí mať takú šťavu, ale každé mužstvo si môže nastaviť inú pieseň. Keby ti to zahrali v bare, keď si pod parou, začneš tancovať aj ty,“ odkázal Hrdinovi o 32 rokov mladší Voráček.

Českí hokejisti a ich fanúšikovia si v Tampere na tribúnach vypočuli gólovú zvučku v doterajších dvoch vystúpeniach celkom osemkrát. Za päť zásahov proti Veľkej Británii (5:1) a po troch góloch pri prehre so Švédskom (3:5).