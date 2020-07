Chute leta do zásoby: Vyskúšajte malinový džem s mätou a limetkou či egrešové želé

Zaváracia sezóna sa rozbieha naplno.

V záhradách postupne dozrievajú jahody, maliny, ríbezle a ďalšie ovocie a bol by hriech nevyužiť toto obdobie hojnosti na prípravu kvalitných domácich džemov. Vyskúšajte recepty na zavárané dobroty bez akejkoľvek chémie - v zime ich môžete použiť na palacinky, do pirohov aj do koláča.

Jahodový džem s vanilkou

Potrebujeme: 1 kg jahôd, 1 vanilkový struk, 3 g kyseliny citrónovej, 1 balíček želírovacieho, prípravku 2:1, 500 – 700 g kryštálového cukru

Príprava: Jahody očistíme, pokrájame na kúsky a vložíme do hrnca. Vanilkový struk rozrežeme, vnútro vyškrabeme nožom a pridáme k jahodám. Premiešame a necháme 15 minút stáť. Želírovací prípravok zmiešame s 2 PL cukru a vmiešame do jahôd. Potom pár minút varíme, pridáme zvyšný cukor a kyselinu a varíme ešte 10 minút. Zaváraninu dáme do pohárov, obrátime dnom nahor a necháme 5 minút stáť.

Malinový džem s mätou a limetkou

Potrebujeme: 1 kg malín, 500 g kryštálového cukru, 0,5 balíčka pektínu, 2 KL kyseliny citrónovej, šťavu z 1 limetky, 15 lístkov mäty

Príprava: Maliny umyjeme, rozmixujeme a prepasírujeme, aby sme získali šťavu bez jadierok. Šťavu v hrnci privedieme k varu. Pridáme nadrobno nakrájané mätové lístky. Polovicu balíčka pektínu zmiešame s 2 PL cukru a 2 KL kyseliny citrónovej a pridáme k malinám. Za stáleho miešania privedieme k varu a varíme minútu. Na záver pridáme šťavu z limetky. Horúci džem plníme do pohárov, uzatvoríme a postavíme aspoň na 5 minút hore dnom.

Malinový džem s malinovicou

Potrebujeme: 1 kg malín, 125 ml malinovice, 1 kg želírovacieho cukru

Príprava: Maliny zmiešame s cukrom a prikrytú zmes necháme deň odstáť. Potom ju dáme do hrnca, privedieme k varu a približne 15 minút varíme. Penu odoberáme. Potom zmes odstavíme, primiešame malinovicu a džem plníme do pohárov.

Džem z letného ovocia

Potrebujeme: 1 kg zmesi ovocia (jahody, maliny, červené ríbezle, čučoriedky), 500 g želírovacieho cukru 2:1, 1 PL citrónovej šťavy, 1 väčšiu lyžičku masla

Príprava: Ovocie dáme do misy, zasypeme cukrom a necháme pri izbovej teplote 24 hodín odstáť. Potom ovocie premiešame, rozpučíme pučidlom na zemiaky a preložíme do hrnca. Vmiešame citrónovú šťavu, privedieme k varu a necháme 5 minút variť. Na tanieriku urobíme želírovaciu skúšku, a ak je zmes stále tekutá, varíme ešte ďalších 5 minút. Odoberieme penu a pridáme maslo. Potom džem plníme do pohárov, uzatvoríme a obrátime hore dnom.

Ríbezľovo - jahodový džem

Potrebujeme: 700 g jahôd, 300 g červených ríbezlí, 1 balíček želírovacieho prípravku 1:1, 1 kg kryštálového cukru

Príprava: Jahody a ríbezle zbavíme stopiek, jahody nakrájame na menšie kúsky a všetko dáme do hrnca. Balíček želírovacieho prípravku zmiešame s 2 PL cukru a pridáme k ovociu. Za stáleho miešania varíme minútu. Potom pridáme zvyšný cukor a privedieme k varu. Za stáleho miešania varíme minimálne 5 minút. Odoberieme penu a zaváraninu hneď dávame do pohárov. Pevne uzatvoríme, obrátime hore dnom a necháme 5 minút stáť.

Egrešové želé

Na 10 pohárov á 225 ml potrebujeme: 2 kg zelených egrešov, 1 vanilkový struk, 1,5 kg kryštálového cukru, 1 balíček želírovacieho prípravku

Príprava: Egreše umyjeme, očistíme a odšťavíme (v odšťavovači, alebo ich povaríme s vodou a prepasírujeme). Šťavu dáme do hrnca, pridáme cukor a narezaný vanilkový struk. Šťavu za stáleho miešania privedieme k varu, pridáme želírovací prípravok a znova prevaríme. Vyberieme vanilkový struk a želé nalejeme do pohárov, ktoré okamžite uzatvoríme.