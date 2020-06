Sami Khedira prehovoril o praktikách Joachima Löwa proti Brazílii: Ruka v trenkách to tentokrát nie je

Je to už 6 rokov od pamätného zápasu medzi Brazíliou, ktorá vtedy hostila MS a Nemeckom. Pískal sa polčas a celý futbalový svet bol v šoku. Výsledok bol viac, než jasný. 5:0 pre zverencov Jogiho Löwa (60).

Po dlhej dobe sa o tomto stretnutí rozhovoril aj jeden z hráčov, ktorý sa podieľal na skaze Brazílie. Je ním Sami Khedira (33).



Ten prezradil to, čo sa dialo počas polčasovej prestávky v šatni. Výborne! No ešte nie je koniec zápasu. Ako náhle niekoho uvidím flákať to, okamžite ho stiahnem," citoval Khedira svojho trénera.



„Radosť úplne vylúčil a povedal, že začíname od 0:0 a chce, aby sme vyhrali aj druhý polčas. Bol to od neho perfektný odkaz."



To sa nakoniec aj podarilo. Nemci vyhrali aj druhú časť stretnutia 2:1.