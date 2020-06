Podmienky získania dotácie na nájmy zdvihli tlak odborníkom: Bez tohto nebudete môcť požiadať o pomoc

Odborníci upozorňujú na podmienky získania dotácie na nájmy, zákon má podľa nich viacero nedostatkov.

Informovali o tom odborníci poradenskej firmy Grant Thornton a právnickej kancelárie Taylor Wessing. Podľa odborníkov môžu elektronické žiadosti zásadne obmedziť počet žiadostí, či dokonca reálne zabrániť tomu, aby do ekonomiky prišla skutočná pomoc. Upozornili tiež na fakt, že na dotáciu nemajú nárok firmy, ktoré platia obratové nájomné, avšak, naopak, môžu ju dostať eshopy s kamennou predajňou, ktoré pritom počas pandémie výrazne profitovali.

Minister hospodárstva Richard Sulík (SaS) však nepotvrdil, že by nájomcovia s obratovým nájomným nemali na dotáciu nárok. "Ony musia vyrátať a musia to tam uviesť - to, čo platili za nejaké obdobie, alebo to, čo obvykle. A tam takisto dôjde k nejakému priemeru. Príde k tomu uhradeniu, ak prenajímateľ povie, že teda znižuje to nájomné," vysvetlil Sulík.

Odborníci tiež kritizujú legislatívu, že nerieši spriaznené osoby, čo zvyšuje riziko zneužitia dotácie. Podľa nich pri 70 000 žiadostiach ministerstvo nebude schopné efektívnej kontroly. Takisto ostáva otvorená otázka podnikov v ťažkostiach. Tie totiž na dotáciu zatiaľ nárok nemajú, avšak poradkyňa ministra hospodárstva SR Jana Kiššová avizuje, že rezort pracuje na schéme pomoci aj pre takéto firmy.

Podľa odborníkov môže byť jedným z problémov aj elektronický podpis, ktorý bude potrebný na odoslanie žiadosti o dotáciu na nájomné. Ak teda jedna zo strán nemá elektronický občiansky preukaz alebo ho nemá aktivovaný na elektronický podpis, nebude môcť požiadať o dotáciu. Kiššová uviedla, že elektronický občiansky preukaz na podpis právnické osoby aktivovaný majú a fyzické osoby si ho môžu aktivovať na oddeleniach dokladov alebo v klientskom centre pomerne rýchlo. Ako dodala, ak by ministerstvo muselo pracovať s papierovými žiadosťami, spracovávanie by trvalo dlho a rezort na to nemá ani kapacity.

Odborníci vidia aj nátlak na prenajímateľov, aby nájomcom povolili zľavu 50 % nájomného. Ak totiž poskytnú iba 25-percentnú zľavu, ďalších 25 % uhradí štát, tak zvyšnú polovicu nájmu si môže nájomca rozložiť na najbližších 48 mesiacov. Podľa nich to spôsobí prenajímateľom veľké problémy, keďže im vznikne dlhodobá pohľadávka v súvahe, ktorú budú musieť účtovne diskontovať na súčasnú hodnotu. Ako uviedol Sulík, z pohľadu prenajímateľa bude rok 2020 vyzerať tak, že namiesto 12 úhrad nájmov dostane 11 (za predpokladu, že poskytne 50-percentnú zľavu, pričom prevádzky boli zatvorené dva mesiace, pozn. TASR), čo podľa neho nie je "smrť".