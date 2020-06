Lekári si to nedokážu vysvetliť, kráska na 2 mesiace onemela: Keď znova prehovorila, nemohla uveriť vlastným ušiam

Viete si predstaviť, žeby ste zrazu onemeli? Angličanka prišla na dva mesiace o schopnosť rozprávať. Lekári nedokážu prísť na dôvod tohto záhadného stavu.

Vykonali veľké množstvo testov, no ani jeden neodhalil, prečo Emily Egan (31) onemela. Oveľa väčší šok však prišiel, keď sa jej schopnosť hovoriť vrátila. Žena zrazu rozprávala so 4 rôznymi prízvukmi, píše portál Metro. Väčšinou je jej akcent poľský, no stáva sa jej, že sa z ničoho nič zmení na francúzsky alebo taliansky. Keď je v strese hovorí Emily s ruským prízvukom.

Emily trpela dva týždne silnou bolesťou hlavy, keď sa jej náhle zmenil hlas na hlbší. Netrvalo dlho a jej reč bola pomalá a nezreteľná, čo je jeden z varovných príznakov mozgovej príhody. Okamžite odišla do nemocnice, kde lekári vykonali niekoľko vyšetrení. Výsledky boli prekvapivé. Testy mozgovú príhodu vylúčili. Emily si nechali v nemocnici na pozorovanie, no zrazu nebola schopná rozprávať. Lekári boli bezradní. Po troch týždňoch ju prepustili, aj keď bola stále nemá. Komunikovala len prostredníctvom aplikácie v telefóne. "Prispôsobiť sa tomu stavu bolo ťažké, cítila som sa ako úplne iná osoba," prezradila Emily.

Skôr, ako sa jej stav zhoršil si partnerom kúpili dovolenku do Thajska. Doktori jej výlet schvaľovali. Prišlo im ako dobrý nápad, aby Emily zmenila prostredie a oddýchla si. Bolo to dobré rozhodnutie, už 5 dní po návrate mohla znova hovoriť. Na začiatku mala s rozprávaním veľké ťažkosti, no zo dňa na deň sa cítila lepšie. "Najskôr som vydávala len zvuky, ako hluchonemý človek. Potom som začala postupne rozprávať, ale svoj hlas nespoznávam. Nezniem ako ja," doplnila.

Napokon si Emily vypočula aj svoju diagnózu- syndróm cudzieho prízvuku. Ide o zriedkavú poruchu reči spôsobenú poškodením mozgu.

Aj v tomto prípade lekári veria, že syndróm spôsobilo poškodenie mozgu, no čo presne sa stalo je záhadou aj pre lekárov. Okrem problému s rozprávaním ochrnula Emily ľavá ruka. Lekári dúfajú, že rehabilitácia jej znovu pomôže hýbať končatinou a získať do nej cit. Emily musela kvôli zdravotným problémom odísť aj z práce. "Som v šoku, ako sa môj život zmenil v priebehu pár mesiacov," uzavrela.