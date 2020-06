Guvernér New Yorku o koronavíruse: Skrotili sme tú beštiu!

Americký štát New York v piatok zaznamenal 32 úmrtí súvisiacich s chorobou covid-19, oznámil miestny guvernér Andrew Cuomo. Podľa televízie CNN povedal, že to je najnižší denný počet obetí "aký sme videli od chvíle, kedy toto začalo".

New Yorku už sa podľa Cuoma podarilo koronavírus "skrotiť". "Všetky správy sú veľmi, veľmi dobré," vyhlásil guvernér na úvod svojho pravidelného brífingu. Uviedol napríklad, že počet hospitalizovaných pacientov s koronavírusom v jeho štáte klesol na 1734, teda na najnižšiu úroveň od 20. marca. "Dokázali sme to, skrotili sme tú beštiu," citovala ho CNN. New York bol na jar dlho epicentrom šírenia vírusu SARS-CoV-2 v Spojených štátoch a miestne úrady už evidujú 387 000 potvrdených prípadov nákazy, pričom covidu-19 pripisujú cez 30v000 úmrtí. Británia hlási 181 nových úmrtí: Krivka sa naďalej posúva pozitívnym smerom

Rast počtu nakazených však už niekoľko týždňov spomaľuje a podľa Cuoma sa teraz v New Yorku koronavírus šíri pomalšie ako v ktoromkoľvek inom americkom štáte. Guvernér však vyzval obyvateľov, aby naďalej dodržiavali zásady boja proti nákaze a okrem iného ďalej nosili rúška. Miestne úrady zase podľa Cuoma musia pokračovať vo vymáhaní hygienických pravidiel, sledovať údaje o epidemické situácii a mapovať pohyb nakazených osôb.

Niektoré časti New Yorku budúci týždeň vstúpi do tretej fázy rušenia karanténnych opatrení po tom, čo na začiatku tohto týždňa proces uvoľňovania zahájilo aj osemmiliónovom mesto rovnakého mena.