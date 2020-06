Krutá rana pre zdrvených rodičov nezvestnej Maddie: Ďalšia tragédia!

Ťažko skúšanú rodinu zasiahla ďalšia rana.

Stará mama stratenej Maddie navždy odišla. Eileen McCann († 80), zomrela minulý mesiac na komplikácie spojené s ochorením Covid-19, informuje portál Mirror. Bolo to len pár týždňov pred tým, ako nemecká polícia oznámila podozrenie, že Maddie je mŕtva. Teraz úrady skúmajú hlavného podozrivého z jej únosu a možnej vraždy. „Je to ďalšia tragédia pre rodinu a ľuďom, ktorí ich poznajú, to bude ľúto,“ povedal zdroj blízky rodine.

Eileen bola vdova. „Keď som pred dvomi rokmi prišla o manžela, myslela som si, že môj svet sa zrútil. Ale stratiť Madeleine je desaťkrát horšie,“ povedala babička v roku 2007. Strávila mnoho mesiacov v Portugalsku, kde utešovala svojho zničeného syna Gerryho, jeho manželku Kate a ich malé dvojičky. Odmietala sa vzdať. Tvrdila, že kým nenájdu telo, nestratí nádej.

Spolu s inými členmi rodiny odštartovala medzinárodnú kampaň, ktorá mala pomôcť pri hľadaní strateného dievčatka. Dokonca verila, že Maddie pred únosom niekto nadrogoval, inak by sa bránila a kričala. Eileen dúfala, že sa jej podarí zistiť viac o osude svojej vnučky ešte predtým, než zomrie. Bohužiaľ, to sa jej nepodarilo. Jej pohreb bol skromný a sprevádzaný opatreniami proti koronavírusu.

Trojročná Maddie vtedy spala v izbe so svojimi mladšími súrodencami, zatiaľ čo si ich rodičia vychutnávali večeru s priateľmi v neďalekej reštaurácii. Každú pol hodinu sa striedali a kontrolovali deti. „Bezpochyby verím, že osoba, ktorá odniesla Madeleine z izby v tú noc, ju najskôr uspala. Nie je to ten typ dieťaťa, ktoré by odišlo s niekým cudzím,“ povedala Eileen.

Zároveň vehementne obhajovala svojho syna s manželkou pred kritikmi, ktorí ich obviňovali zo zmiznutia najstaršej dcéry. V rozhovoroch obhajovala Kate a často spomínala, ako matka ťažko prežívala zmiznutie malej Maddie. Ak sa najnovšie zistenia nemeckej polície potvrdia, mohla mať pravdu. Detektívi sú presvedčení, že Maddie je už mŕtva. Aktuálne preverujú 43-ročného Nemca, ktorý už bol odsúdený za znásilnenie.