Predseda NRSR Boris Kollár: Čižnár mu ako generálny prokurátor neprekáža

Predsedovi parlamentu Borisovi Kollárovi (Sme rodina) neprekáža Jaromír Čižnár v čele Generálnej prokuratúry (GP) SR. V rozhovore pre TASR skonštatoval, že mu je jedno, kedy Čižnár skončí vo funkcii generálneho prokurátora.

Kollár nemá pocit, že by Čižnár nekonal podľa zákona. Navrhované zmeny pravidiel výberu šéfa prokurátorov víta. Sme rodina pravdepodobne nebude navrhovať kandidáta na tento post. Voľbu nového šéfa prokurátorov by mohol vyhlásiť na september alebo október.

"Mne pán Čižnár neprekáža. Je mi úplne jedno, či skončí teraz v júni, auguste alebo o tri roky," povedal pre TASR Kollár, ktorý nemá pocit, že by šéf prokurátorov nekonal podľa zákona. Čižnárovi vyprší funkčné obdobie v júli tohto roka.

Kollár súhlasí, aby sa výber kandidátov rozšíril aj o neprokurátorov. "Aby sme nevyberali iba z prokurátorov, ktorí sa navzájom poznajú a všetci sú tam dlhé roky a je to úzka skupina len prokurátorov, ale aby sme to otvorili," priblížil šéf parlamentu s tým, že je možné, že Sme rodina nenavrhne žiadneho kandidáta na tento post. "Mne je jedno, či to bude pán Lipšic, pán Žilinka, pán Šanta. Najlepší zvíťazí," doplnil. Chce si počkať na verejný híring, na ktorom chce kandidátom klásť otázky.

V parlamente je aktuálne novela zákona o prokuratúre, ktorá má zmeniť pravidlá výberu generálneho prokurátora. Predložili ju koaliční poslanci, opozícia ju kritizuje. Problematické je, že by do funkcie mohol kandidovať aj neprokurátor. Prokurátora v čele GP preferujú aj ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (Za ľudí) a tiež prezidentka Zuzana Čaputová. Kollár uviedol, že ak by hlava štátu zákon poslancom vrátila, parlament jej veto prelomí. Ak to bude potrebné, zvolá na tento účel schôdzu aj v auguste.