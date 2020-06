Prieskum: Pellegriniho vlastná strana by mala úspech, títo voliči by ho podporili

Ak by Peter Pellegrini založil novú politickú stranu, najviac voličov (58,7 %) by ukradol svojej materskej strane Smer-sociálna demokracia (Smer-SD). Vyplýva to z telefonického prieskumu agentúry Polis Slovakia, ktorú pre televíziu Joj vykonala 5. až 10. júna na vzorke 1 047 respondentov starších ako 18 rokov na území celej SR.

Pellegriniho strana by ohrozila aj hnutie Borisa Kollára Sme rodina (35,8 %), získala by aj časť voličov strany Kotlebovci - Ľudová strana Naše Slovensko (25 %). Zo všetkých opýtaných v rámci prieskumu Polisu by novú stranu bývalého premiéra volilo 24,4 %, nevolilo by ju 55,3 %, odpovedať nevedelo 20,3 %. Pellegrini oznámil svoj odchod zo Smeru-SD v stredu 10. júna s odôvodnením, že si už nevie predstaviť vedenie strany v tandeme s jej doterajším predsedom Robertom Ficom. Pozitívne ohodnotilo tento jeho krok 41 % zo všetkých opýtaných a 38,8 % voličov Smeru-SD. Naopak negatívne to vníma 12,7 % zo všetkých respondentov a 42,1% voličov Smeru-SD. Prieskumníci sa pýtali ľudí aj na stranu Za ľudí. Zaujímalo ich, kto by podľa nich mal zaujať miesto Andreja Kisku, ak by už nekandidoval na post predsedu. Najviac respondentov, ktorí uviedli konkrétne meno, spomínalo Veroniku Remišovú (18,1 %). Juraja Šeligu si na čele strany vie predstaviť 6,1 % opýtaných, niekoho iného 10,5 %. Odpovedať na otázku nevedelo 65,3% respondentov. Strana Za ľudí by sa podľa aktuálneho prieskumu do parlamentu tesne nedostala, ak by voľby boli tento víkend. Podľa prieskumu Polisu by totiž získala 4,8 % voličských hlasov, pričom potrebných je 5 %.