Expremiér Pellegrini: Tajný míting! S kým sa stretol po oznámení konca v Smere

Koniec v Smere. Po týždňoch vyhlásení a nejednoznačných odpovedí sa bývalý premiér a podpredseda Smeru Peter Pellegrini (44) definitívne rozhodol.

Po 20 rokoch odchádza zo strany a s najväčšou pravdepodobnosťou založí nový politický subjekt. Zatiaľ nie je jasné, ako sa bude volať, ani kedy vznikne, ale isté je, že to otrasie politickou scénou.

Nový Čas zachytil Pellegriniho na stretnutí po jeho oficiálnom vyhlásení. S kým ho trávil a ako reaguje Fico?

Pellegrini oznámil svoj koniec v strane v rodnej Banskej Bystrici. Viac s ňou nespája svoju politickú budúcnosť a vzdáva sa tak funkcie podpredsedu. „Chcem oficiálne oznámiť, a oznámil som to listom aj pánovi predsedovi, že chcem predísť vnútrostraníckym ruvačkám, taktikám, ponukám a neponukám. Zanechávam značku a politickú stranu Smer – sociálna demokracia jej otcovi zakladateľovi. Svoju ďalšiu politickú budúcnosť už nevidím ako predstaviteľ strany Smer – sociálna demokracia,“ povedal.

Pred voľbami podľa neho sľubovali zodpovednú zmenu, čomu on sám veril. „Pre mňa to nebol volebný slogan. Pre mňa to bola výzva, ale zároveň to bol aj sľub, ktorý sme mali dať a dali našim voličom,“ odôvodňoval svoje rozhodnutie Pellegrini s tým, že sa snažil v rôznych formách vyvolať diskusiu a „zakričať, že niečo nie je dobré“. Svoj odchod plánuje rozložiť na najbližšie týždne. V strane má podpredsednícku funkciu a zároveň je podpredsedom parlamentu za Smer.

Na Smer však nechce nadávať a k 20 rokom v strane sa hlási. Podľa neho Fico patrí k najúspešnejším politikom na Slovensku, no pripomína, že často zlyhali jednotlivci, ktorí prispeli k strate dôveryhodnosti Smeru. S Ficom sa rozchádzajú v pohľade na minulosť aj budúcnosť strany. „Ja si ďalej neviem predstaviť politickú budúcnosť v tandeme alebo spolupráci s Robertom Ficom v nejakom spoločnom projekte, hoc aj za iných podmienok s tým, že by sme mali stále rozhodovať spolu o tom, ako by mala vyzerať budúcnosť sociálnej demokracie na Slovensku,“ uviedol.

Nový politický subjekt nevylučuje, nechce však prevziať už existujúcu stranu. „Moja predstava je, že pôjdeme do štandardného založenia strany so zbieraním podpisov a všetkým, čo k tomu patrí. Aby to bola štandardná politická strana a nielen nejaká schránka,“ vyhlásil. Pellegrini v stredu po oficiálnej tlačovke zamieril do centra mesta, kde sa stretol aj s viceprimátorom Banskej Bystrice Jakubom Gajdošíkom.