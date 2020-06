Najnovší prieskum preferencií: Smer-SD si pohoršil, dôvod na radosť majú kotlebovci

Preferencie strany Smer-sociálna demokracia (Smer-SD) klesajú, naopak kotlebovcom vzrástli. Vyplýva to z telefonického prieskumu agentúry Polis pre TV JOJ, ktorý sa uskutočnil 5. až 10. júna na vzorke 1 047 respondentov starších ako 18 rokov na území celej SR.

Ten ukázal, že keby sa voľby konali tento víkend, do parlamentu by sa dostalo šesť politických strán na čele s hnutím Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) s 24,4 %. Smer-SD by volilo 18,8 % opýtaných, stranu Kotlebovci - Ľudová strana Naše Slovensko (ĽSNS) 9 %.

V tesnom závese za stranou Mariana Kotlebu skončili Sme rodina a Sloboda a Solidarita (SaS), zhodne s 8,9 %. SaS si oproti májovému prieskumu Polisu pohoršila o 1,8 %. Do parlamentu by sa dostalo aj Progresívne Slovensko (PS) s 6,8 %.

Tesne pod hranicou zvoliteľnosti do Národnej rady SR skončila v prieskume vládna strana Za ľudí (4,8 %). Magyar Közösségi Összefogás - Maďarská komunitná spolupatričnosť by získalo 4,8 %, Dobrá voľba exministra zdravotníctva Tomáša Druckera 3,6 %. Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) by volilo 3,4 % opýtaných.

Niekdajšie vládne strany Slovenská národná strana (SNS) získalo 3,2 % voličských preferencií, Most-Híd 2,7 %.

Rozdelenie poslaneckých mandátov v parlamente by bolo nasledovné: OľaNO-NOVA-KÚ-Zmena zdola 48, Smer-SD 37, ĽSNS 18, Sme rodina 17, SaS 17 a PS 13 mandátov.

Volieb by sa zúčastnilo 65 % opýtaných, 26 % bolo nerozhodnutých a 9 % by určite neišlo voliť.