Zákaz nedeľného predaja ide podľa SaS proti zdravému rozumu: Stratí prácu 4000 ľudí?

Zákaz nedeľného predaja je pre stranu Sloboda a Solidarita (SaS) neprípustný.

Podľa liberálov ide proti zdravému rozumu a proti zamestnanosti a je založený na ideológii. "V tejto chvíli je to gól do vlastnej brány," uviedla na tlačovej besede tímlíderka strany pre pôdohospodárstvo Jarmila Halgašová. SaS poukazuje, že Slovensko aktuálne žije úplne inými problémami. Takýto krok si pre súčasnú ekonomickú situáciu nemôže dovoliť, o prácu by podľa SaS prišlo okolo 4 000 ľudí. Téma je podľa Halgašovej umelo vytvorená a nevzniká na základe objektívnej potreby.

Opozícia sa podľa liberálov tvári, že jej ide o ochranu rodiny. SaS však upozorňuje, že v nedeľu nepracujú iba ľudia v maloobchode, ale aj ďalšie povolania, ako lekári či policajti. Zároveň poukazuje, že v prípade maloobchodu nejde o prácu každú nedeľu, ale väčšinou iba jednu do mesiaca. Liberáli sú otvorení diskusii o tejto téme, tá však musí byť podložená relevantnými dátami a konečný návrh musí byť dohodou všetkých koaličných strán. Veria, že ich koaliční partneri si ctia koaličnú zmluvu a za opozičný návrh na zákaz nedeľného predaja nezahlasujú.