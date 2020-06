Boj o zákaz nedeľného predaja vrcholí: Čím si kúpi Matovič Sulíkov ústup?

Rozlúčime sa s nedeľnými nákupmi? Premiér Igor Matovič (47) skúša dočasný zákaz predaja v nedeľu zachovať aj po skončení koronakrízy. Proti je tradične jeho hlavný koaličný oponent, minister hospodárstva Richard Sulík (52). Zhoda na téme, ktorá vzbudila vášne v spoločnosti, zostáva stále v nedohľadne.

Pandémia okrem iného priniesla aj zatvorenie obchodov v nedeľu z dôvodu sanitárneho dňa, ktorý nariadila hygiena. Téma zákazu predaja sa tak zrazu z ničoho znovu vynorila na politickej scéne. Vietor do plachiet prívržencom nedeľného zatvorenia prevádzok priniesol aj prieskum agentúry Focus z mája, podľa ktorého až vyše 70 % Slovákov so zatvorením súhlasilo. Premiér Igor Matovič, ktorý presadzuje voľnú nedeľu, avizoval, že aj keď zatiaľ o tom s partnermi nerokoval, po skončení koronakrízy dá túto otázku na stôl.

„V koalícii platí dohoda, že obchody ostávajú zatvorené v nedeľu len počas koronakrízy, lebo je to sanitárny deň a je to nariadenie hygienika. Ale bočná dohoda je, že by som chcel Richarda Sulíka presvedčiť,“ uviedol Matovič koncom mája. V ďalšom prieskume z júna, ktorý obsahoval aj výhradu svedomia predavačiek a predavačov, už bola podpora menšia a za zatvorenie obchodov bolo 50 % ľudí. Za zákaz predaja v nedeľu je aj Matovičov minister financií Eduard Heger, ktorý však dodáva, že je to jeho osobný postoj. „Vieme však, že nedeľný predaj neprináša tržby a mnohí predajcovia hovoria, že sú v nedeľu v strate,“ vyhlásil pre TV JOJ minulý týždeň.

Jednoznačne proti tomuto návrhu zostáva vicepremiér pre ekonomiku a minister hospodárstva Richard Sulík. „Neexistujú žiadne relevantné ekonomické argumenty, ak sa ideme baviť o nedeliach, tak je to skôr taká ideologická debata,“ povedal v TA3 Sulík a dodal, že nezhody v tejto téme si vydiskutujú v rámci koalície. Aktuálne sú v parlamente dva opozičné návrhy zákazu predaja v nedeľu.

Túto iniciatívu by podporil aj Erik Tomáš zo Smeru, no upozorňuje, že v poslaneckom klube budú mať voľnú ruku. „Je to podľa mňa také ľavicové opatrenie, ku ktorému sa ja osobne hlásim, ale v našom klube môžu byť na to rozdielne názory,“ vysvetlil Tomáš. Martin Borguľa zo Sme rodina je tiež za voľnú nedeľu, no teraz podľa neho nie je čas na kultúrno-etické otázky. Poslanci OĽaNO podľa Michala Šipoša návrh nepodporia a zvažujú podanie vlastného zákona, ale až po dohode v koalícii. „Väčšina poslaneckého klubu je za to, aby boli tie obchody - bavíme sa o predaji tovaru - zatvorené v nedeľu, ale, samozrejme, diskutujeme o tom,“ dodal Šipoš.

Tomáš Koziak, politológ

- Všetko závisí od rozloženia síl a momentálne to vyzerá, že Matovič ťahá za dlhší koniec ako Richard Sulík. Nemožno vylúčiť ani nejakú formu kompromisu, na ktorom by sa dohodli obe strany. V rámci koalície sú mocenské pomery na strane premiéra, lebo v týchto veciach ho chce podporiť aj Boris Kollár. Je reálna šanca, že k obmedzeniu nedeľného predaja dôjde. Druhá vec je, či Sulík nedostane za to ústupky v iných oblastiach, na ktorých mú záleží. Očakáva sa, že nejakú kompenzáciu môže prijať, ale len do výšky svojej váhy v rámci koalície.