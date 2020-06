Čo bude s trinástymi dôchodkami? Podľa Sulíka sa v koalícii črtá dohoda

V koalícii sa črtá dohoda o ponechaní či zrušení 13. dôchodkov.

V diskusnej relácii TA3 V politike to uviedol podpredseda vlády SR pre ekonomiku a minister hospodárstva SR Richard Sulík (SaS).

Nechcel nič konkretizovať, je presvedčený, že by takéto veci mal oznamovať predseda vlády SR, prípadne minister sociálnych vecí, práce a rodiny. "Samozrejme, stále očakávame aj rozhodnutie Ústavného súdu SR, ktorý má v tejto veci rozhodnúť na základe podnetu, ktorý podala pani prezidentka v súvislosti s legislatívnym postupom prijímania zákona. Dúfame, že sa ústavní sudcovia poponáhľajú, lebo koniec roka už máme o chvíľu," dodal vicepremiér.

V súvislosti s dôchodkami priznal, že sa v rámci koalície bude viesť aj debata o zrušení dôchodkového stropu. "Je potrebné na to ústavnú väčšinu, no som presvedčený, že dôchodkový strop spôsobí obrovské ekonomické ťažkosti, keďže toto opatrenie vytvorí implicitný skrytý dlh vo výške stoviek miliónov eur, ktorý si ponesú naše deti," povedal.

V rámci Koaličnej rady už predstavil aj svoj návrh na zmrazenie minimálnej mzdy. Mieni, že súčasný model nastavovania minimálnej mzdy môže mať v aktuálnych ekonomických podmienkach negatívny dosah na zamestnanosť a uškodí práve ľuďom s najnižšími platmi.

Návrh na zmrazenie minimálnej mzdy je zároveň jedno z 19 opatrení, ktoré chce Sulík predstaviť v najbližších dňoch v rámci krokov na reštart ekonomiky po ukončení núdzového stavu.

V tejto súvislosti sa vyjadril, že on ani strana SaS nemajú zásadný problém s tým, aby sa núdzový stav skončil po 90 dňoch, 14. júna tak, ako to oznámil premiér. "Viackrát som kritizoval Igora Matoviča (OĽaNO), ale v tomto má plnú podporu SaS," povedal. Zopakoval, že dôležitejšie je, aby v ďalšom období prišiel efektívny ekonomický reštart krajiny, o to viac, ak čísla poukazujú na výrazný medziročný prepad slovenskej ekonomiky, v 1. štvrťroku dosiahol -3,7 percenta. "Kríza navyše v plnej sile udrela až v polovici marca, a tak je jasné, že z pohľadu celého roka bude pokles obrovský," upozornil.