Španielsky záložník v službách futbalového Slovana: Bratislava je môj druhý domov!

Už dva roky žije na Slovensku a hlavné mesto Bratislava mu prirástlo k srdcu. Futbalový záložník bratislavského Slovana, Španiel Nono (27) sa už nevie dočkať blížiaceho sa reštartu sezóny a v rozhovore pre denník Nový Čas prezradil aj to, že mu chutia bryndzové halušky.

Fotogaléria 7 fotiek v galérii

V Maďarsku som mal ešte polročný kontrakt, tak som sa začal pozerať po novom pôsobisku. Oslovil ma Slovan, ponúkol mi štvorročnú zmluvu a dohodli sme sa aj na podmienkach.

Mali ste vôbec nejaké informácie o Slovane a Slovensku?

Priznám sa, že veľa informácií som nemal. Vedel som, že idem do hlavného mesta Bratislavy a do najlepšieho i najúspešnejšieho klubu Slovan. To boli pre mňa hlavné dôvody k ďalšiemu posunu vo svojej kariére. Navyše, Slovan má nádherný štadión a veľké ambície hrať v pohárovej Európe.

V kabíne belasých je 90 percent legionárov z viacerých národností. Ako spolu vychádzate?

Je pravda, že v kabíne máme veľmi veľa národností a kultúr, ale sme skvelý kolektív a výborne si rozumieme. A to je najdôležitejšie. Dohovárame sa spolu po anglicky.

Všetci sa tešíme, že opäť budeme môcť hrať. Bolo to náročné obdobie, trénovať niekoľko týždňov bez zápasov.

Kto je váš futbalový vzor?

Iniesta, Xavi či Modrič.

Už dva roky žijete v Bratislave. Ako sa vám mesto páči a kam najradšej idete s rodinkou v čase voľna?

Bratislava je krásne mesto, veľmi sa nám tu s rodinkou páči. Je tu rieka, veľa pamiatok i reštaurácií, takže vždy je kam zájsť. Už poznám na Kolibe aj susedov, s ktorými si tiež rozumiem. Boli sme pozrieť aj v Tatrách, kde je tiež nádherne.

Vedeli by ste si predstaviť žiť na Slovensku?

Niekoľko rokov určite áno, Bratislava je ako môj druhý domov, ale po konci kariéry chcem určite žiť doma v Španielsku.

Pláž a cestovinový šalát od mojej babičky.

Ochutnali ste už tradičné slovenské jedlo bryndzové halušky a pili ste slivovicu?

Halušky som jedol a veľmi mi chutia. Dokonca ich občas máme aj v klube v rámci spoločných obedov. A vyskúšal som aj slivovicu, ale alkohol veľmi nepijem.

Momentálne na svete vyčíňa pandémia koronavírusu. Ste rád, že ste s rodinou na Slovensku?

Som rád kvôli svojej manželke a dcérke, ktoré tu so mnou na Slovensku žijú, že sme v bezpečnejšej krajine oproti ostatným vo svete. Je mi, samozrejme, ľúto, že nemôžem vidieť už niekoľko mesiacov rodinu v Španielsku, ale na druhej strane ma teší, že nikto z nich nie je koronavírusom nakazený.

Čo by ste robili, keby ste nehrali futbal?

Možno by som maľoval, alebo sa venoval štúdiu.

Nono

narodený: 30. marca 1993 v Španielsku

post: záložník

kluby: Betis Sevilla, Sandhausen, Elche, Murcia, Diósgyőr, Slovan

top úspechy: majster SR so Slovanom (2019)