Tréningový tábor vymenili za opilecký záťah: Šestica čínskych futbalistov si tak skoro v repre nezahrá

Trojtýždňový tréningový tábor čínskej futbalovej reprezentácie do 19 rokov v Šanghaji sa skončil svojvoľným odchodom šiestich hráčov na nočný záťah s alkoholom v hlavnej úlohe.

Nezostalo to bez povšimnutia vedenia Čínskej futbalovej asociácie (CFA). Hráči dostali polročný zákaz zúčastňovať sa na oficiálnych reprezentačných akciách, lebo porušili opatrenia v boji s koronavírusom.

"Bolo to vážne porušenie predpisov o pandémii a malo to negatívny dopad na celý tím," uviedla oficiálna tlačová agentúra Xinhua.

Predmetný poltucet futbalistov má stop v reprezentácii do konca novembra 2020. A rovnako musia rátať s tým, že ich potrestajú ich kluby. Futbalisti v Číne nemajú odoborovú organizáciu, ktorá by ich zastupovala v podobných prípadoch. Dokonca ani nie je známe, či sa môžu odvolať voči rozhodnutiu CFA. "Všetci si uvedomujeme vážnosť situácie. Je to strata pre reprezentáciu a najmä pre konkrétnych previnilcov," uviedol tréner Čcheng Jao-tung.

V najbližšej sezóne futbalových súťaží v Číne bude reprezentačný tím do 19 rokov zaradený do tretej ligy. Funkcionári tým sledujú lepšiu zápasovú prax pre mladíkov v príprave na olympijský turnaj v roku 2021 v Tokiu.