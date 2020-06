Koalícia chce voľbou šéfa generálnej prokuratúry nájsť najlepšieho: Opozícia za tým vidí účelovosť

Prokuratúra potrebuje 'vyvetrať', potrebuje nových šikovných ľudí. V nedeľnej diskusnej relácii TA3 V politike to uviedol predseda poslaneckého klubu OĽaNO Michal Šipoš.

Jeho oponenti v diskusii upozorňujú na to, že poslanecký návrh novely zákona, ktorý je v tejto súvislosti predložený do parlamentu, je šitý na mieru konkrétnej osobe, degraduje prokurátorský stav a upúšťa od procesu odborného pripomienkovania, ktorý by takýto legislatívny návrh mal mať.

Šipoš vysvetlil návrh rozšírenia možného okruhu kandidátov aj mimo prokurátorského stavu snahou uskutočniť čo najširšiu súťaž a vybrať toho najlepšieho. "Bude to najtransparentnejšie v histórii Slovenska a nemám problém, ak nebude zvoleným kandidátom prokurátor. Podstatné je, aby to bol človek, ktorý bude razantne a rýchlo konať, keď bude treba. Nie tak, ako to bolo doteraz," uviedol. Hovorí tiež, že návrh predložený poslancami získal podporu naprieč koaličnými stranami.

Opozičný poslanec Národnej rady (NR) SR Erik Tomáš (Smer-SD), naopak, upozornil, že s návrhom zvoliť aj kandidáta, ktorý nemá prokurátorskú prax, nesúhlasí ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (Za ľudí). Zopakoval, že návrh zákona je šitý na mieru konkrétnemu kandidátovi. "Máme informáciu, že už tým preferovaným kandidátom nie je pán Lipšic, ale pán sudca Kliment," poznamenal Tomáš. Najsilnejší mandát by mal podľa neho kandidát, na ktorom by sa dokázala koalícia dohodnúť s opozíciou.

Poslanec Martin Borguľa (Sme rodina) pripomenul, že novela o prokuratúre a o rokovacom poriadku NR SR chce zaviesť nielen rozšírenie okruhu navrhovateľov, ale aj verejné vypočutie kandidátov a verejnú voľbu. "Môžem uistiť, že v Sme rodina budeme hlasovať za toho najlepšieho, ak ním bude prokurátor medzi kandidátmi, ja budem hlasovať za neho," vyhlásil.

Nezaradený poslanec Tomáš Taraba nemá problém s návrhmi, ktoré rozširujú okruh navrhovateľov a stransparentňujú proces výberu šéfa prokuratúry, za problém však považuje rozšírenie možnosti kandidovať aj pre tých, ktorí nemajú v danej oblasti justície prax. "Koalícia dáva signál, že medzi 900 prokurátormi na Slovensku nie je ani jeden schopný zastávať post generálneho prokurátora," upozornil. Myslí si tiež, že zmena zákona, ktorá hovorí o možnosti odvolať generálneho prokurátora, môže byť politicky zneužitá.