Svetoznáma pretekárka skončila ako pornohviezda: Šteklivé fotky v spodnej bielizni

Renee Gracie (25) bola prvou Austrálčankou, ktorej sa podarilo zarábať si na plný úväzok ako profesionálna pretekárka. Napriek tomuto úspechu sa teraz živí natáčaním filmov pre dospelých, informuje portál News.com.

Už ako mladé dievča, keď sa začala objavovať na motokárových okruhoch, dostala Renee prezývku "Diabolská princezná". Na dráhe jej to šlo a snívala, že raz sa dostane do Ameriky na slávne preteky NASCAR. "Milujem rýchlosť, milujem pretekanie, milujem predbiehať ľudí," povedala.

Renee mala obrovský talent a vyslúžila si štartovaciu pozíciu na pretekoch v Bathuste v roku 2015. Bola prvou Austrálčankou, ktorá sa pretekaním živila na plný úväzok. Kúzlo však netrvalo dlho a po tom, čo v pretekoch skončila štrnásta, mala o rok neskôr problém nájsť sponzorov.

Renee odišla zo športu a chvíľu pracovala v dielni. Nakoniec sa rozhodla zarábať si vzhľadom a zaregistrovala sa na stránke pre dospelých. Teraz dostáva slušné peniaze za predávanie videí a fotiek.

"Bolo to to najlepšie, čo som kedy urobila. Dostalo ma to do finančnej pozície, ktorú som si kedysi ani nevedela predstaviť, a veľmi sa mi to páči," priznala Renee. V pretekaní sa jej preraziť nepodarilo, no s tým, čo robí teraz, je spokojná. Za prvý týždeň zarobila viac ako 2 600 €. V zmene kariéry ju podporuje aj otec.