Dostál po kritike poslanca Smeru: Novelu o spôsobe voľby generálneho prokurátora určite nestiahneme

Návrh novely upravujúci spôsob voľby generálneho prokurátora koaliční poslanci určite nestiahnu. Pre TASR to povedal jeden z jeho predkladateľov Ondrej Dostál (SaS).

Ďalší spolupredkladateľ Juraj Šeliga (Za ľudí) dodal, že pri príprave návrhu sa pozreli aj na stanoviská Benátskej komisie. Obaja reagovali na poslanca Petra Kmeca (Smer-SD), ktorý ich v pondelok vyzval, aby návrh stiahli a požiadali Benátsku komisiu o odborné stanovisko.

"Pri príprave novely sme sa pozerali aj na stanoviská Benátskej komisie a špecificky sa v nich víta možnosť voľby generálneho prokurátora aj z radov neprokurátorov," reagoval pre TASR Šeliga s tým, že poslanci Smeru-SD sa snažia len robiť obštrukcie a zabrániť "alebo aspoň oddialiť zvolenie nového nadstraníckeho a nezávislého generálneho prokurátora, pretože viac ako dekádu vládli takmer bez kontroly". Šeliga ubezpečuje, že len otvorenosťou prokuratúry sa dostaneme k jej nezávislosti a nestrannosti.

Novela je podľa Kmeca v rozpore s viacerými odporúčaniami Rady Európy. Hovoril tiež o politizácii voľby šéfa Generálnej prokuratúry (GP) SR. "Je smiešne, ak o politizácii prokuratúry hovorí predstaviteľ strany Smer-SD, ktorá chcela vo funkcii generálneho prokurátora udržať Dobroslava Trnku a ktorá nesie hlavnú politickú zodpovednosť za doterajší stav prokuratúry charakterizovaný zametaním káuz pod koberec a držaním ochrannej ruky nad 'našimi ľuďmi'," uviedol v reakcii pre TASR Dostál.

Záujmom vládnej koalície je podľa Dostála to, aby sa pomery na prokuratúre zásadným spôsobom zmenili, aby sa rozviazali ruky orgánom činným v trestnom konaní a aby sa zvýšila vymožiteľnosť práva. "Otvorenejší systém výberu generálneho prokurátora, ktorý prináša náš návrh novely zákona o prokuratúre, je toho dôležitým predpokladom," doplnil.

"Pochybnosti týkajúce sa jednotlivých ustanovení legislatívneho návrhu z pohľadu odporúčaní Rady Európy posúdime v rámci prerokovania v parlamente," reagoval na Kmeca predseda parlamentného ústavnoprávneho výboru Milan Vetrák (OĽaNO). Dodal, že návrh novely obsahuje štandardné ustanovenia, ktoré sú súčasťou právnych poriadkov viacerých členských štátov EÚ. "Návrh novely zákona o prokuratúre považujem vzhľadom na katastrofálny stav, v akom sa prokuratúra v súčasnosti nachádza, za nevyhnutný," dodal.

Koaliční poslanci v novele zákona o prokuratúre a o rokovacom poriadku NR SR navrhujú, aby sa o funkciu generálneho prokurátora mohli uchádzať aj kandidáti, ktorí nie sú prokurátormi. Rozšíriť by sa mal okruh osôb a inštitúcií, ktoré kandidátov navrhujú. Prejsť by mali verejným vypočutím na ústavnoprávnom výbore a voľba v pléne parlamentu by mala byť verejná.