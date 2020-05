Bolestivá cesta k návratu do normálu: Ako žijú vo Wu-chane 5 mesiacov po vypuknutí pandémie

Ľudia po celom svete čakajú, až ich vlády oznámia, že sa podarilo zastaviť šírenie koronavírusu a že sa môžu vrátiť k bežnému životu.

Ale čínske mesto Wu-chan je dôkazom, že normálny stav môže byť stále ešte ďaleko. O súčasnej situácii vo veľkomeste, ktoré bolo prvým ohniskom pandémie, píše spravodajský server CNN. Wuchanské úrady povolili obyvateľom vycestovať 8. apríla a tým oficiálne ukončili 76-dennú karanténu, ktorá bola uvalené na celé mesto. Obyvatelia a miestne podniky však čoskoro zistili, že úplné otvorenie mesta bude trvať ešte bolestne dlho.

Aj napriek uvoľneniu tých najprísnejších opatrení je väčšina obchodov uzavretá, reštaurácie môžu ponúkať jedlo iba so sebou a keď idú obyvatelia Wu-chanu von, musia nosiť ochranné pomôcky a dodržiavať rozostupy. Nálada v meste sa líši od optimistických vyhlásení mestskej správy. Na tlačovej konferencii 8. apríla jeden z koordinátorov boja proti epidémii Luo Ping uviedol, že niektoré sektory sú už 100-percentné obnovené.Wuchanská správa na inom stretnutí 25. apríla sľúbila, že v boji proti koronavírusu a pri následnom ekonomickom raste mesto čaká "dvojité víťazstvo". Ale aj štátom kontrolovaná čínske médiá naznačovali, že úplné obnovenie výroby do konca apríla je "príliš optimistické".a odborníci sa domnievajú, že ekonomike mesta môže trvať mesiace alebo dlhšie, než sa spamätá."Z krátkodobého hľadiska tu samozrejme bude oživenie," hovorí ekonóm Larry Hu z austrálskej bankovej spoločnosti Macquarie. "Najskôr sa spamätá výroba a potom spotreba,Ale z dlhodobej perspektívy, z perspektívy nasledujúcich troch rokov, vírus dlhodobému rastu Wu-chan ublíži," domnieva sa odborník. Wu-chan je veľkomestom s populáciou vyše 11 miliónov obyvateľov, v kontexte pevninskej Číny ho však zatieňujú väčšie metropoly. Toto správne stredisko centrálnej čínskej provincie Chu-pej je ale dopravným a výrobným centrom pre zvyšok ľudnatej krajiny.Život vo Wu-chane sa vtedy zastavil prakticky cez noc. V niektorých častiach veľkomesta boli ľudia izolovaní vo svojich domovoch niekoľko mesiacov, pri zháňaní potravín a ďalších nevyhnutností sa začali spoliehať na donáškové služby.Do Wu-chanu sa 21. apríla vrátil aj reportér CNN a krátka prechádzka po predtým živej obchodnej ulici ukázala, že viac ako polovica miestnych obchodov zostáva zatvorená. Ekonomika provincie Chu-pej za prvý štvrťrok roku 2020 zaznamenala v porovnaní s predchádzajúcim rokom 40-percentný prepad, uvádza agentúra Nová Čína. Len za marec sa predaj v obchodoch znížil o 15 percent.Čínska vláda oznámila, že v rámci koronavírusových úľav nebude po podnikoch v štátnom podnájme vyžadovať tri mesiace nájomné. Tí, čo prenajímajú od súkromníkov, sa však kvôli vysokým nájmom a absencii zárobku boj o živobytie. "Otvoril som na dva dni. Žiadni zákazníci sa neprišli najesť, pretože je to zakázané, a z online donáškových služieb som dostal len dve alebo tri objednávky.opísal majiteľ jednej z wuchanských reštaurácií vládou kontrolovanému listu Global Times.Niektoré z malých podnikov sa obávajú, že akákoľvek pomoc od vlády dorazí pravdepodobne príliš neskoro na to, aby ich obchodíky a reštaurácie zachránila; budú teda musieť zatvoriť nadobro.Veľká časť obchodov, ktoré otvorili, zmenila štýl podnikania. Veľké reťazce s rýchlym občerstvením ako sú Starbucks, McDonalds, Burger King, KFC a Pizza Hut zákazníkom nepovoľujú vstup dovnútra. Namiesto toho posedenie presunuli pred predajne a jedlo a nápoje zákazníkom nosia von.

Podnikateľov i obyvateľov Wu-chanu však ďaleko viac trápi iná vec - podľa niektorých je len otázkou času, kedy sa mestom preženie druhá vlna nákazy. Tá by viedla k ďalšiemu uzavretiu mesta, čo by znamenalo ďalšiu ranu pod pás miestnej ekonomike.