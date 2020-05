Šeliga reaguje na zverejnenú komunikáciu Kočnera s Mamojkom: Rázne slová na adresu ústavného sudcu

Predseda Ústavného súdu (ÚS) SR Ivan Fiačan by mal začať disciplinárne konanie voči sudcovi Mojmírovi Mamojkovi.

Vyhlásil to podpredseda Národnej rady (NR) SR Juraj Šeliga (Za ľudí) na utorkovej tlačovej konferencii v súvislosti s medializovanou komunikáciou Mamojku a Mariana Kočnera. Zdôraznil, že Mamojka nie je schopný vyvodiť voči sebe zodpovednosť a odstúpiť z funkcie, preto by mal konať Fiačan. Podobne to vidí strana SaS. Podľa poslanca Alojza Baránika (SaS) Mamojka nemá čo robiť vo funkcii ústavného sudcu a mal by čo najskôr odísť.

"Sudca ÚS má spĺňať okrem odborných kritérií a kvalifikácie aj morálne kritériá. Navyše má nielen byť nezávislý, ale má sa aj javiť ako nezávislý. Pri Mojmírovi Mamojkovi máme o tomto veľké pochybnosti. Nehovoriac o tom, že je neprijateľné, aby Marian Kočner, ktorý bol trestne stíhaný vo viacerých veciach, kontaktoval Mamojku," skonštatoval Šeliga s tým, že Mamojka to nepoprel a nenahlásil to predsedovi ÚS. Šeliga tvrdí, že takto znížil vážnosť sudcu ústavného súdu i ÚS ako takého, čo považuje za vážny disciplinárny prečin.

Šeliga poukázal na to, že návrh na disciplinárne konanie môže podať len predseda ÚS. Pripomenul, že už viackrát ho kontaktoval a za uplynulé obdobie podľa neho musel nazbierať dostatok podkladov na začatie konanie. Podotkol, že ak by Mamojku počas disciplinárneho konania predvolalo plénum ÚS, bol by pod prísahou a nemohol by klamať o tom, či sa s Marianom Kočnerom stretol. Poukázal na to, že Mamojka už potvrdil, že s ním bol v telefonickom kontakte.

Pochybnosti o nezaujatosti Mamojku má aj Baránik. Vyzval ho, aby odstúpil z funkcie sám. "Pre spoločnosť je absolútne neprijateľné, aby na poste ústavného sudcu bol niekto, o kom existujú takéto závažné pochybnosti, a je jedno, do akej miery sú opodstatnené. Tu totiž nejde o trestný proces, kde je prezumpcia neviny, ale o to, či sa Slovensko smie v prostredí EÚ považovať za právny štát, keď na vrchole jeho justičnej pyramídy je takýto spochybnený človek," uviedol.