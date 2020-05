Nové správy z Kočnerovej Threemy: Schôdzka s ústavným sudcom týždeň pred zadržaním?!

Ústavný sudca a bývalý poslanec Smeru Mojmír Mamojka (69) musí už niekoľko mesiacov vysvetľovať svoje vzťahy s mafiánskym podnikateľom Mariánom Kočnerom (56).

Nedávno totiž vypovedal Kočnerov dlhoročný kamarát Peter Tóth o tom, že práve u Mamojku v lete 2018 osobne vybavoval prepustenie Kočnera z väzby. Aby toho nebolo málo, nové správy z Kočnerovej Threemy ukazujú, že Kočner sa s Mamojkom chcel stretnúť len pár dní pred jeho zadržaním.

Správy, ktoré zachytávajú zmýšľanie mafiánskeho podnikateľa krátko pred potvrdením jeho väzby, ukazujú, že sa snažil ovplyvňovať sudcov cez svoje kontakty na najvyšších miestach. Nový Čas má k dispozícii dáta, ktoré zaistila polícia pri vyšetrovaní dvojnásobnej vraždy novinára a jeho snúbenice a sprístupnila ich medzinárodná sieť investigatívnych novinárov Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP). Ústavný sudca Mamojka v minulosti popieral, že by sa s Kočnerom niekedy stretol, napriek správam, v ktorých si schôdzku dohadovali 4. júna 2018.

Nová komunikácia však opisuje ďalšie stretnutie Kočnera s Mamojkom, ktoré plánoval obvinený podnikateľ 13. júna 2018, necelý týždeň pred svojím zadržaním NAKA. V správach svojej milenke Miriam Hatinovej ju žiada o to, aby mu so schôdzkou pomohla. „Miláčik, a myslíš, že aj zajtra by si ma mohla niekam odviezť?“ píše Kočner. „Miláčik, skúsiš sa vyjadrovať presnejšie? O ktorej? Kam?“ odpisuje mu Hatinová. „Prišiel by som cca 10.00, 11.15 by sme odišli za pánom Mamojkom k Sencu, tam ma počkáš cca 15 min. a ideme späť. Nemôžem ísť k sudcovi Ústavného súdu svojím autom, a aj tel. nechám v mojom aute,“ podrobne opísal svoj plán Kočner. Hatinová mu len v krátkosti odpísala, že „oki“. Ďalšie správy o plánovanej schôdzke už neprebehli.

Mamojka mlčí

Nový Čas sa snažil získať aj vyjadrenie samotného Mamojku, ktorý má strážiť spravodlivosť a právo na Ústavnom súde. Telefón nezdvíhal a reakciu nevedela získať ani hovorkyňa súdu. Ešte v januári pre denník SME vysvetľoval, že s Kočnerom sa stretol pred desiatimi rokmi na jednej svadbe. „Bolo tam asi dvesto ľudí.“

Mamojka sa pritom v súvislosti s Kočnerom nespomína prvýkrát. Ďalšie stretnutie s mafiánskym podnikateľom si mal dohodnúť ešte začiatkom júna, teda dva týždne pred jeho zadržaním. Z odposluchu, ktorý pred časom získal Denník N z prostredia bezpečnostných zložiek vyplýva, že Kočner mu priamo písal. „Ahoj, prosím Ťa o krátky termín. Asi najlepšie u Teba doma. Termínu sa prispôsobím. Ďakujem.“ Mamojka mu odpísal: „Som v Košiciach. Doma budem v stredu cca 19. hod. Ak sa ti hodí, môže byť. M.“ Kočner stretnutie potvrdil a poďakoval sa. Už v tom čase bol pritom obvinený v kauze Donovaly a pár dní nato ho zadržali policajti vo veci vyšetrovania miliónových zmeniek.

Telefonovali spolu

Mamojka svoje kontakty s Kočnerom najskôr popieral. „Nie, prečo by som sa s ním mal stretávať? Nie, nie. Viem o ňom, osobne sme sa stretli oficiálne, keď išlo vtedy o ten prevod Markízy, to je dvadsať rokov. On má údajne nejaké aktivity vraj aj niekde tu v okolí, v Bieli, neviem detaily, ani ma to nezaujíma,“ hovoril Ústavný sudca pre Denník N. To, že si dohadovali schôdzku s Kočnerom, však Mamojka nepopieral. V reakcii vysvetľoval, že s Kočnerom napokon len telefonoval, aj keď policajné záznamy taký hovor nezachytili. „Myslím, že chcel nejakú obchodno-právnu radu, lebo ja som písal komentár k obchodnému zákonníku,“ povedal Mamojka s tým, že ani netušil, že je Kočner obvinený. „Potom už nebolo nič vôbec, to už potom nič, bolo pasé, všetko.“

Práve jemu sa pritom na stôl dostala Kočnerova sťažnosť voči uzneseniu Najvyššieho súdu, ktorý ho zobral do väzby. Senát Ústavného súdu Kočnera napokon neprepustil, no nie je jasné, ako kto hlasoval, keďže okrem Mamojku rozhodovali aj sudcovia Rudolf Tkáčik a Jana Baricová. Mamojka však odmieta, že by ho niekto oslovil v súvislosti s rozhodovaním. „Neoslovil, a keby aj oslovil, tak tie skutkové a právne okolnosti boli také, že prijatie sťažnosti absolútne neprichádzalo do úvahy. To je všetko, čo k tomu môžem povedať,“ povedal.

Jeho kontakty s Kočnerom teraz preveruje aj predseda Ústavného súdu Ivan Fiačan. „Kontinuálne zabezpečuje podklady pre zodpovedné rozhodnutie v danej veci,“ informovala nás hovorkyňa Martina Ferencová. Hrozí mu totiž disciplinárne stíhanie.

Dôležitá výpoveď Tótha

Ďalšie spojenie Mamojku a Kočnera je aj cez motáky, ktoré posielal z väzby. „Chcem vedieť, prečo zlyhal Mamojka. RF to mal vybaviť,“ písal Kočner na lístočkoch, ktoré unikli spoza mreží po tom, čo Ústavný súd nesúhlasil so sťažnosťou o jeho vzatí do väzby. Sám Mamojka priznal, že tým zrejme myslel Roberta Fica, ktorý ho navrhol na post Ústavného sudcu. V súvislosti s motákmi ho však vraj nikto neoslovil.

O inom prepojení na Mamojku zase hovoril Kočnerov dlhoročný kamarát a exsiskár Peter Tóth, ktorý teraz vypovedá proti nemu. Na súde Tóth vysvetľoval, ako sa v júli 2018, krátko po zadržaní Kočnera, nakontaktoval na Mamojku a odovzdal mu obálku s tým, že netušil, čo v nej bolo. „Povedal som mu do telefónu, že som kuriér od jedného jeho priateľa, a že by som sa s ním potreboval stretnúť. Mamojka mi povedal adresu svojho bydliska vo Veľkom Bieli. Počas prvého polčasu som išiel do Veľkého Bielu, odovzdal som mu obálku s podaním. Bolo to v deň finále majstrovstiev sveta vo futbale v lete 2018,“ vypovedal Tóth. Povedal mu, že ho pozdravuje Kočner a že podal na Ústavný súd podnet a prosí ho, aby sa v tej veci angažoval. „On sa opýtal, či je to podané. Povedal v poriadku, zobral si to a odišiel preč.“ Mamojka odmietol, že by sa s Tóthom stretol. „Nikdy som sa s ním nestretol, videl som ho len na fotografii,“ povedal pre SME ešte v januári.

Správy Kočnera s Hatinovou

13. 6. 2018

Hatinová: Krásne dobré ránko, Boh môj výročkový.

Kočner: Krásne výročkové ránko, Bohyňa moja láskavá.

-----

K: Miláčik, na piatok by som potreboval k jednej veci Tvoju asistenciu. Od 8.00 do 9.00.

H: Môžeš byť konkrétnejší?

K: Odvezieš ma niekam, kde nechcem ísť svojím autom.

H: oki

H: Takže nemám ani brať deti do školy?

K: Ak sa dá, tak nie.

H: oki

K: Auto si nechám u Teba.

-----

K: Miláčik, a myslíš, že aj zajtra by si ma mohla niekam odviezť?

H: Miláčik, skúsiš sa vyjadrovať presnejšie? O ktorej? Kam?

K: Prišiel by som cca 10.00, 11.15 by sme odišli za pánom Mamojkom k Sencu, tam ma počkáš cca 15 min. a ideme späť. Nemôžem ísť k sudcovi Ústavného súdu svojím autom a aj tel. nechám v mojom aute.

H: oki

K: Ďakujem, Láska moja.

Vzťahy Kočnera a Mamojku v skratke

1. bezpečnostné zložky zachytili komunikáciu medzi nimi 4. júna 2018, kde ho mafiánsky podnikateľ žiada o stretnutie a Mamojka súhlasí - Mamojka neskôr vysvetľoval, že schôdzka neprebehla, podľa neho spolu len telefonovali

2. v Threeme Kočner píše 13. júna 2018 svojej priateľke Miriam Hatinovej o tom, aby ho zaviezla za sudcom Ústavného súdu Mamojkom, keďže svojim autom tam ísť nemôže - Mamojka sa k tomu nevyjadril

3. bývalý priateľ Kočnera a exsiskár Peter Tóth vypovedal, že Kočner ho požiadal o to, aby zaniesol Mamojkovi obálku pred jeho rozhodovaním o väzbe pre Kočnera na Ústavnom súde; schôdzka podľa Tótha prebehla - Mamojka hovorí, že stretnutie nebolo a na súde o Kočnerovi rozhodoval podľa ústavy

4. Kočner posielal z väzby moták s textom: „Chcem vedieť, prečo zlyhal Mamojka. RF to mal vybaviť.“ - Mamojka opäť hovorí, že ho nikto neovplyvňoval