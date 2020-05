Na jojkárku Anetu Pariškovú sa to počas pandémie zosypalo: Bez práce aj manžela?!

Musí sa obracať, ako vie! Moderátorka Aneta Parišková (46) sa v čase pandémie koronavírusu musí spoliehať sama na seba.

Blondínka je už od konca júna minulého roka znova vydatou pani, keď povedala áno priateľovi Miroslavovi (48). Ten však momentálne nie je po jej boku, lebo ho práca odviedla do Ameriky, kde zarezáva ako odborník na informačné technológie. Parišková tak zostala na svojich troch synov sama. Aby toho teda nebolo málo, pozastavil sa jej aj biznis so súkromnou škôlkou, ktorá je v momentálnej situácii zatvorená.

Parišková nemala dlho šťastie v láske, keď má za sebou nie jedno, ale dve stroskotané manželstvá. V júni minulého roka však znova skočila do manželského zväzku a vzala si priateľa Miroslava, s ktorým randila viac ako rok. Ako sa zdá, blondínka urobila dobre a po boku odborníka na informačné technológie je šťastná.

Miroslav však často cestuje, keďže pracuje v Amerike, kde žijú aj jeho dcéry z predchádzajúceho manželstva. Náročná situácia okolo koronavírusu tak hrdličky oddelila a z Anety sa stala žena bez partnera. „Som zvyknutá, že nie sme spolu niekedy aj mesiac, teraz to však zrejme bude niekoľko mesiacov. Je to hrozná predstava. Zo všetkých síl sa však snažíme myslieť pozitívne a usmievať sa,“ napísala nedávno na sociálnej sieti moderátorka, ktorá bola vždy zvyknutá starať sa o seba a synov sama.

Ako sa však zdá, Miroslav chýba nielen svojej polovičke, ale aj chlapcom Danielovi (12), Nathanovi (7) a Gabrielovi (8). „Obsadili sme Mirkovu IT pracovňu v našom byte. Vďaka technológiám sa aspoň takto stretávame, takto sa Mirko hrá s chlapcami a takto sa s nimi aj učí,“ dodala hviezda jojkárskeho spravodajstva. Tá sa teda obracia, ako vie a partner, na ktorého pomoc bola zvyknutá, je od nej tisícky kilometrov ďaleko.

Deti majú zábavu

Okrem vzdialenosti od jej lásky však Anetu zrejme trápi aj biznis, ktorý sa jej pre šíriacu sa pandémiu koronavírusu pozastavil. Nie je totiž tajomstvom, že Parišková vlastní súkromnú škôlku, ktorá je momentálne zatvorená. I keď stále zarezáva v spravodajskom štúdiu, peniaze, ktoré jej tiekli zo súkromných aktivít, sa jej pozastavili, a rodina je okrátená o príjmy, na ktoré bola zvyknutá. Jediným svetlým bodom je aspoň fakt, že jej chlapci využívajú priestory škôlky na svoju súkromnú zábavu.

Aneta totiž nedávno zverejnila snímku, kde sa jej poklady hrajú v týchto priestoroch a oblečení len do plaviek šantia v pieskovisku a na šmykľavke. „Tvárili sa, že sú niekde pri mori a naplno si užívali pieskovisko. Za normálnych okolností by sa tvárili, že to nie je pre nich, lebo už sú veľkí, ale karanténa zmenila pieskovisko na raj na Zemi,“ napísala k fotkám moderátorka. Nový Čas sa s ňou snažil viackrát spojiť, no do uzávierky neodpovedala.