Írsko sa vynašlo: Lieky na predpis donášajú drony

V Írsku v čase pandémie koronavírusu využívajú drony na donášku liekov na predpis. Spoločnosť Manna Aero spolu s úradmi spolupracuje na donáške liekov a iných nevyhnutných potrieb pre zraniteľnú skupinu ľudí v mestečku Moneygall.

Využívajú na to malé autonómne drony vyrobené vo Walese. Počas niekoľkých týždňov by chceli spustiť testovanie projektu aj vo Veľkej Británii, ktorá už testuje drony na takýto účel na ostrove Wight.

V mestečku Moneygall najprv pacienti absolvujú videohovor so svojím lekárom, ktorý im predpíše lieky a zoznam pošle miestnej lekárni. Lieky následne vložia do dronu a ten ich privezie až k pacientovi. Ľuďom, ktorí by nemali vychádzať von, môže priniesť aj chlieb či mlieko. Lekár Colm O'Reilly uviedol, že je to skvelá pomoc na vidieku, kde ľudia nemajú takú podporu ako v meste. "Je úžasné sledovať, ako nám technológie v týchto problematických časoch pomáhajú starať sa o našich pacientov," vyhlásil. Výkonný riaditeľ Manna Aero Bobby Healy povedal, že by radi spolupracovali aj s britskou Národnou zdravotnou službou (NHS).

Celá myšlienka sa zrodila po tom, ako v polovici marca pre pandémiu zakázali firme donášať jedlo pre študentov. Dron unesie zásielku s maximálnou hmotnosťou štyri kilogramy. "Nebudeme predávať hamburgery. Budeme predávať to, čo starí ľudia naozaj potrebujú - základné potreby," povedal Healy s tým, že môžu zabezpečiť až sto donášok denne.