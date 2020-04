Vo Švédsku chcú zabrániť žúrovaniu mladých v parku: Použili na to tonu slepačích výkalov

Tisíce mladých ľudí sa každoročne schádzajú posledný aprílový deň v Mestskom parku v centre švédskeho mesta Lund.

Tento rok chce ale univerzitné mesto kvôli pandémii oslavám tzv. Valpurginej noci zabrániť. Stavilo pritom na citlivé nosy mladých ľudí a park pohnojí okrem iného tonou slepačieho trusu, informovala miestna tlač. Lund chce zabrániť tomu, aby sa z osláv stalo nové ohnisko šírenia koronavírusu SARS-CoV-2 vo Švédsku. "Máme tak príležitosť pohnojiť trávnik v parku a tým, že to bude pomerne dosť páchnuť, snáď aj odradiť ľudí, aby sedeli v parku a pili pivo," povedal denníku Sydsveskan predseda mestského výboru pre životné prostredie Gustav Lundblad.



"Sedieť počas Valpurginej noci v parku, ktorý páchne po slepačincoch, nebude príjemná záležitosť," uviedol tiež starosta Philip Sandberg. Podľa neho sa hnojením parku zabijú dve muchy. Okrem toho, že to odradí mladých, aby sa v ňom zdržiavali, "budeme mať v lete naozaj krásny Mestský park". Na park, ktorý bude oficiálne uzavretý a vstup do neho budú blokovať zábrany, budú dohliadať aj policajti s bezpilotnými lietadlami.



Valpurgina noc, ktorú v strednej a severnej Európe tradične sprevádza zapaľovanie ohňov, sa vo Švédsku nesie v znamení študentských veselíc. V Lunde sa bežne schádzajú mladí ľudia 30. apríla cez deň v parku na pikniku a večer sa prichádzajú baviť na slávnosti organizované mestom.

V minulých rokoch sa v parku pri tejto príležitosti schádzalo 25.000 až 30.000 ľudí. Tento rok je to kvôli pandémii covidu-19 ale nemysliteľné. Vo Švédsku síce platia miernejšie obmedzenia ako v iných európskych krajinách, ani tu sa ale nesmú ľudia stretávať v skupinách s viac ako 50 členmi. Vo Švédsku sa nákaza koronavírusom preukázala u viac ako 20.000 ľudí. S chorobou covid-19 ich od začiatku epidémie zomrelo 2462.