Rozprava k vládnemu programu sa skončila, Kollár ďakoval poslancom

Rozprava k programovému vyhláseniu vlády (PVV) sa skončila. Predseda Národnej rady SR (NR SR) Boris Kollár (Sme rodina) sa v tejto súvislosti na tlačovej konferencii pred budovou NR SR poďakoval všetkým poslancom za odbornú a kultivovanú diskusiu.

Rozprava k PVV v pléne trvala päť rokovacích dní a členovia zákonodarného orgánu o ňom budú hlasovať vo štvrtok 30. apríla o 11:00. „Programové vyhlásenie vlády je jasnou odpoveďou na témy, ktoré trápia spoločnosť a zároveň je reakciou na súčasnú koronakrízu na Slovensku. Je to jedno z najobsiahlejších a najlepších programových vyhlásení, aké som kedy čítal. V tejto súvislosti sa chcem poďakovať poslancom naprieč celým politickým spektrom, že sa rokovanie, až na pár výnimiek, konalo v pokojnom duchu. Nemuseli sme nikoho napomínať či vykazovať z pléna,“ uviedol Kollár.

Poslanci schválením vládneho programu vyslovia dôveru vláde. Kabinet premiéra Igora Matoviča (OĽaNO) potrebuje získať aspoň 76 hlasov poslancov zo 150. Koalícia má v pléne 95 hlasov. Nateraz je známe vyjadrenie poslankyne Jany Cigánikovej (SaS), ktorá uviedla, že za vládny program hlasovať nebude. Prekáža jej, že do programového vyhlásenia sa dostal prísľub zaviesť unitárny systém zdravotného poistenia. Fakticky to znamená, že by fungovala len jedna zdravotná poisťovňa.

Za programové vyhlásenie vlády nebudú hlasovať ani opozičné strany Smer - sociálna demokracia (Smer-SD) a Kotlebovci- Ľudová strana Naše Slovensko (ĽSNS). Bývalý premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) minulý týždeň vyhlásil, že na všetky sľuby nebude mať vláda financie. „Celé programové vyhlásenie je plné hesiel, ale z dokumentu sa občan vôbec nedozvie, čo a v akom termíne chce dosiahnuť a aké finančné prostriedky na to plánuje vláda vynaložiť,“ poznamenal.

Predseda ĽSNS Marian Kotleba zasa vládnemu programu vytkol okrem iného časť, ktorej prioritou je naplniť záväzky Slovenska voči NATO a Európskej únii. Takisto mu prekáža, že kabinet má v pláne posilniť financovanie mimovládnych organizácií.