Vysokoškoláci cítia krivdu zo strany ministerstva školstva: Petícia za zrušenie štátnic má 10-tisíc podpisov

Študentská rada vysokých škôl (ŠRVŠ) vyzvala v stredu vysokoškolákov, aby nepodpisovali petície za zrušenie štátnych skúšok a skúšok na vysokých školách.

Ich požiadavky smerujú k zníženiu nárokov na kvalitné ukončenie štúdia a priebežné hodnotenie, tvrdí ŠRVŠ vo svojom stanovisku na sociálnej sieti. Pod petíciou s názvom Všetkým rovnakým dielom je podpísaných už takmer 10.000 ľudí.

"V odborných kruhoch už dlhodobo prebieha diskusia o zrušení štátnic, ktoré by boli nahradené dôkladnou obhajobou záverečnej práce a priebežného hodnotenia počas celého štúdia. ŠRVŠ sa z dlhodobého hľadiska nebráni zrušeniu štátnic za podmienky zásadnej reformy kurikula, nárokov na študentov na priebežných hodnoteniach a hlavne na kvalitnú priebežnú prácu," uvádza ŠRVŠ na sociálnej sieti. Otázka štátnic je pre ŠRVŠ jednou z kľúčových tém pri riešení kvality vysokých škôl. Zrušenie štátnic bez komplexnej úpravy študijných programov je podľa ŠRVŠ krokom vzad.

Končiaci študenti vysokých škôl v petícii uvádzajú, že cítia krivdu a nespravodlivosť zo strany ministerstva školstva a chcú, aby sa bral ohľad aj na nich. Poukázali na to, že na základných školách sa zrušilo hodnotenie a žiaci ho dostanú slovne, deviatakom sa zrušilo Testovanie 9, maturantom sa zas odpustila písomná i ústna maturitná skúška. Vysokoškolákom sa podľa ich slov neodpustilo nič. "Ak študenti maturitných ročníkov nemali vhodné podmienky na to, aby odpovedali online formou, prečo sa automaticky predpokladá, že my ich vhodné máme? Prečo nám nedokážu ohodnotiť bakalárske, respektíve diplomové práce bez toho, aby sme ich museli online obhajovať," pýtajú sa signatári petície. Zároveň tvrdia, že nie každý študent vysokej školy má vybavenie na to, aby bez problémov absolvoval online obhajobu, alebo online štátnu skúšku.

ŠRVŠ chápe, že nie všetci študenti majú technické vybavenie na absolvovanie online skúšok. "Viaceré vysoké školy už úspešne absolvovali svoje skúšky cez online platformy, takže je to možné a pri korektnej komunikácii sa daria riešiť aj individuálne technické problémy, napríklad za pomoci samospráv," poznamenala ŠRVŠ. Doplnila, že je na mieste počas mimoriadnej situácie upraviť zadania a metódy hodnotenia tak, aby odzrkadľovali dostupnosť študijných materiálov.

V spolupráci s ostatnými vysokoškolskými reprezentáciami, ministerstvom školstva a Slovenskou akreditačnou agentúrou pre vysoké školstvo chce ŠRVŠ pracovať na tom, aby boli zohľadnené problémy študentov. Zároveň pripomenula, že rozhodnutie o priebehu a obsahu štátnych skúšok, či už na konci, alebo v priebehu štúdia, nie je v rukách ministerstva, ale jednotlivých vysokých škôl. Rezort školstva a hlavný hygienik môžu obmedziť len to, do akej miery sa môžu skúšky konať prezenčnou metódou a za akých opatrení.