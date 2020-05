Veľká radosť v rodine poslankyne a hokejistu Marcinka: Čakáme bábätko!

Hoci celý svet už niekoľko mesiacov bojuje s pandémiou koronavírusu, slovenský hokejista Tomáš Marcinko (32) má v týchto dňoch predsa len dôvod na úsmev.

Útočník českého Třinca spoločne s manželkou Vladimírou sa stanú premiérovo hrdými rodičmi. Denníku Nový Čas sa podarilo zistiť, že pôrod je plánovaný koncom roka 2020!

Skúsený slovenský hokejista Tomáš Marcinko, ktorý posledné tri sezóny oblieka dres českého Třinca, najskôr nechcel radostnú správu zo svojho života pustiť do éteru, ale napokon to potvrdil. „Áno, s manželkou Vladkou čakáme bábätko,“ vyhŕkol budúci hrdý otec, ktorý so svojou láskou tvorí pár už niekoľko rokov a svoje áno si povedali vlani v júni v halíčskom kaštieli.

Polovičkou nášho úspešného hokejistu je bývalá poradkyňa prezidenta Slovenskej republiky Andreja Kisku a aktuálne aj členka koaličnej strany Za ľudí Vladimíra Marcinková. „Veľmi sa na nášho prvého potomka tešíme, ale viac sa k tejto téme nechceme do médií vyjadrovať, pretože je to naša súkromná záležitosť,“ pokračoval Tomáš, ktorý na otázku, či to bude chlapček alebo dievčatko, odvetil: „Už to vieme, ale necháme si to pre seba.“ Nášmu denníku sa podarilo zistiť, že prominentný pár by sa mal vytúženého prvého potomka dočkať koncom tohto roka.

Zaujímalo nás aj to, či útočník českého Třinca, s ktorým vlani získal majstrovský titul, ostáva v tíme, alebo si musí hľadať nový klub. „Ešte mám kontrakt na ďalší rok, takže zo športovej stránky mám o svoju budúcnosť postarané,“ dodal na záver hokejový reprezentant, ktorý z dôvodu koronavírusu nevie, kedy bude môcť odštartovať spoločnú prípravu s mužstvom na novú sezónu.

Tomáš Marcinko

- narodený: 11. apríla 1988 Poprad

- post: útočník

- kluby: Košice, Bridgeport, MoDo, Pardubice, Kunlun, Třinec

- top úspechy: majster SR s Košicami (2014), majster ČR s Třincom (2019), účasť na ZOH (2014)