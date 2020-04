So Svetlovskou mala problém aj SaS: Prečo sme ju nepodporili

Koaličná SaS nepodporila pri voľbe členov Súdnej rady SR sudkyňu Alenu Svetlovskú. Poslanci SaS mali pocit, že jej nominácia je v rozpore s duchom predloženého programového vyhlásenia vlády (PVV). Koalícia v ňom avizuje, že sudcovia by nemali byť členmi súdnej rady. Po štvrtkovej voľbe to povedal poslanec Alojz Baránik (SaS).

"Nepodporili sme ju nie preto, že by sme o nej vedeli, že by bola odborne nevhodná, ale preto, že sme si mysleli, že je to v rozpore s duchom PVV," priblížil. Poznamenal, že Svetlovská sa neprofilovala ako reformná sudkyňa, no neznamená to podľa neho, že takou ani nebude.

Baránik vysvetlil, že partneri v koalícii mali pri jej voľbe odlišný názor na to, čo je v PVV dôležité a v akej forme platí to, čo v ňom je. "My sme sa prikláňali k tomu, že keď sa raz k niečomu zaväzujeme, tak by to malo platiť aj pre nás a hneď," podotkol. Na otázku, či si budú partneri rovnako po svojom vysvetľovať PVV aj po jeho schválení, odpovedal, že dokument je morálny záväzok a je preto ťažké súdiť, ako ho niekto dodržiava. Dodal, že rozhodovať budú voliči o štyri roky.

Poslanci parlamentu zvolili vo štvrtok za členov Súdnej rady SR advokáta Andreja Majerníka, bývalého predsedu Ústavného súdu SR Jána Mazáka a sudkyňu Alenu Svetlovskú.