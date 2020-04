Voľba Svetlovskej do Súdnej rady: Strana Za ľudí s ňou mala problém, hlasovanie odignorovala

Klub strany Za ľudí sa zdržal pri štvrtkovej voľbe sudkyne Aleny Svetlovskej za členku Súdnej rady SR. Novinárom to po štvrtkovej voľbe v parlamente potvrdil podpredseda parlamentu a Za ľudí Juraj Šeliga.

Dodal, že strana od začiatku hovorila, že by mala problém s tým, ak by parlament, vláda či hlava štátu navrhovali do Súdnej rady SR sudcu. Považuje to za principiálnu vec. O tejto téme podľa Šeligu rokovali v rámci koalície celý deň. "Keďže nebola dohoda, tak sme sa zdržali," skonštatoval.

Deviatich členov Súdnej rady volia podľa Šeligu sudcovia spomedzi seba, ostatných by mala ponúknuť širšia právnická obec. "Ide o to, zachovať rovnováhu v Súdnej rade," doplnil.

Predseda parlamentu a Sme rodina Boris Kollár je rád, že jeho kandidátku Alenu Svetlovskú zvolil parlament za členku Súdnej rady SR. Koaliční partneri podľa neho vedeli, že navrhne sudkyňu a neblokovali mu to. To, že je Svetlovská sudkyňa, ju podľa Kollára nediskvalifikuje. Na Koaličnej rade sa podľa Kollára dohodli na tom, že po prijatí novej legislatívy už sudcov nenavrhnú a v budúcnosti to aj bude platiť. Nominácia Svetlovskej vyvolala diskusie v koalícii. Programové vyhlásenie vlády (PVV) hovorí, že zákonodarná a výkonná moc budú nominovať vždy len osoby, ktoré nie sú sudcami.

Svetlovskú vo voľbe podporilo 83 poslancov, okrem nej zvolili advokáta Andreja Majerníka, ktorého podporilo 93 poslancov a bývalého predsedu Ústavného súdu SR Jána Mazáka, ktorého zvolili 92 hlasmi.