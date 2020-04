Tréner Liverpoolu Klopp spomína na začiatky v anglickom klube: Jedného som sa obával

Tréner futbalistov Liverpoolu Jürgen Klopp (52) priznal, že sa na začiatku svojho pôsobenia v slávnom anglickom klube obával vyhadzovu.

Nemecký kouč si nebol istý, či dostane potrebný čas na prebudovanie tímu. "Bolo jasné, že to nedokážeme spraviť cez noc. Všetci to chceli, ale nešlo to, takže som musel žiadať o čas," spomínal Klopp v televízii Sky Sports na počiatky angažmánu v Liverpoole v roku 2015, keď musel presvedčiť majiteľa klubu - Fenway Sports group - že vytvoriť z tímu vážneho uchádzača o trofej bude trvať.

"Nikdy som počas kariéry nedostal vyhadzov, takže som s tým nemal skúsenosti, ale vedel som, že tu som na inej úrovni, a keď nebudem mať rýchlo výsledky, tak ma vyhodia," priznal Klopp, ktorý v Nemecku trénoval Mainz a Dortmund. "Ten čas sme ale dostali a bolo fajn, že po šiestich, siedmich, ôsmich zápasoch boli majitelia veľmi pozitívni a uznali, že ideme po správnej ceste. Od tohto okamihu to ani na sekundu nespochybnili," dodal päťdesiatdvaročný rodák zo Stuttgartu.

Na lavičke Liverpoolu Klopp vystriedal v októbri roku 2015 prepusteného Brendana Rodgersa a v nasledujúcich troch rokoch doviedol klub do troch finále: Európske ligy a Ligového pohára v roku 2016 a Ligy majstrov v roku 2018. Všetky tri zápasy Kloppovi zverenci prehrali, ale kouč dostal aj naďalej dôveru a v roku 2019 už v Lige majstrov triumfoval.

"Keď sme prehrali tie finále, myslím, že experti hovorili niečo ako 'ak nevyhrá ďalšie, bude čas na zmenu'. Ale v klube tak nikto nepremýšľal. Majitelia nám stále dôverovali, hovorili, že keď zostaneme na tejto ceste, tak všetko bude v poriadku. a tak to aj bolo, "pripomenul Klopp minuloročný triumf v najprestížnejšej európskej klubovej súťaži, ktorý jeho zverenci navyše potvrdili víťazstvom v Superpohári UEFA a na majstrovstvách sveta klubov.

Potom, čo v minulej sezóne obsadil Liverpool v anglickej lige druhé miesto za Manchestrom City o jediný bod, aktuálnemu ročníku "Reds" vládli. Kloppovým zverencom stačilo získať šesť bodov k zisku prvého titulu klubu v ére Premier League, avšak sezóna bola kvôli pandémii koronavírusu prerušená a jej dohranie je v nedohľadne.