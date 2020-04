Kluby Premier League chcú začať s tréningami: Ako je to s obnovením súťaže?

Kluby Premier League by sa chceli vrátiť do tréningového procesu 9. mája. Informuje o tom portál The Sun.

Manažéri viacerých klubov už dali vedieť svojim hráčom, kedy ich opäť povolajú späť. Pripojiť sa do tréningového rozvrhu s dátumom 9. mája chce viacero tímov vrátane Burnley, West Hamu United či Bournemouthu. V súčasnosti má Premier League kvôli pandémii koronavírusu stopku na neurčito. Ako dlho ešte potrvá tento odklad závisí od vyvíjajúcej sa situácie vo Veľkej Británii a s tým súvisiacimi vládnymi opatreniami. Podľa manažérov klubov sa však futbal opäť obnoví, až keď to bude bezpečné. Premier League dostala "predbežnú" zelenú na pokračovanie sezóny od júna, avšak za zatvorenými dverami. Zdroj blízky jednému z hráčov povedal pre SunSport, že "hráčom povedali, že v polke júna by sa mala súťaž obnoviť." Súťaž však budú môcť diváci sledovať len z televíznych obrazoviek. Navrhuje sa, aby zápasy prebiehali vo Wembley, pričom by sa mali odohrať 4 hry za deň. Na dvojhodinovom stretnutí top klubov ligy sa diskutovalo o tomto - najlepšom možnom scenári, ktorý by znamenal, že prvý zápas sa odohrá už 8. júna.