Matovič najskôr pendlerovi Michalovi zavolal, nasleduje ďalší krok: TOTO mi sľúbil pán premiér!

Pendler Michal sa stal terčom útoku premiéra Igora Matoviča na tlačovej konferencii!

Ten teraz vracia úder a odkazuje predsedovi vlády, že mal radšej držať jazyk za zubami a najskôr si dôkladne preveriť, čo povie. Rakúskeho poštára Michala rozhorčilo, že ho premiér Igor Matovič označil za pôvodcu nákazy COVID-19, ktorý mal infikovať ďalších 6 ľudí. Mladý muž tvrdí, že to bolo úplne inak a na jeho stranu sa prikláňa aj riaditeľka Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Prievidzi. Matovič sa medzitým spamätal a urazenému Michalovi zatelefonoval.

Fotogaléria 9 fotiek v galérii

„Chcel by som sa vyjadriť k včerajšej (utorňajšej, pozn. red.) tlačovke premiéra, ktorú som videl doma v televízii, kde premiér uviedol klamlivé a zavádzajúce informácie,“ začal svoje rozprávanie nahnevaný Michal.

„Doteraz sa ma nikto ani nespýtal, kedy a kde som sa zdržiaval. Od 12. 3. 2020 do 13. 4. 2020 som bol na adrese trvalého pobytu a nedochádzal som za prácou. Ja a moja rodina sme boli testovaní 20. 4. 2020 na základe pozitívneho testu mojej svokry, zdravotnej sestry, s ktorou som bol v kontakte iba 11. 4. 2020, čiže tri dni pred opätovným odchodom do práce,“ vysvetlil Michal s tým, že podľa neho je nemožné, aby nakazil 6 ľudí v Prievidzi a mnohých v Bratislave a že nákazu priniesol on z Rakúska, tak, ako bolo prezentované na tlačovej konferencii predsedom vlády.

„Týmto vyzývam premiéra, aby dal veci na pravú mieru a na najbližšej tlačovej konferencii sa mi ospravedlnil. Bol som celý ten čas v karanténe, bol som v obci, v ktorej mám trvalý pobyt,“ vyzval Igora Matoviča a zároveň dodal, že sa ho to veľmi dotklo.

„Určite to poškodí človeka a chytí za srdce. Neoprávnene je očiernená celá rodina. Teraz som vykreslený ako ten, čo spadá pod pendlerov. Budem očierňovaný, že kvôli mne sa zavedie testovanie,“ hnevá sa na premiéra Michal. „Nahralo mu to do karát a nečestným spôsobom ma očiernil. Použil to ako príklad na tých, ktorí sa snažia dennodenne chodiť cez hranice.“

Matovič sa spamätal

Po tom, ako Michal zverejnil na sociálnej sieti svoj rozhorčený status a kontaktoval redakciu Nového Času, spamätal sa aj predseda vlády Igor Matovič. „Medzičasom ma kontaktoval Úrad vlády, s pánom Matovičom som osobne volal, vyrozprávali sme si to a prisľúbil mi - dal mi chlapské slovo, že sa mi verejne na prvej tlačovke ospravedlní,“ prezradil obsah ich telefonátu Michal.

„Povedal som - v poriadku, čakám na to, a tak sa to pre mňa končí. Nemienim to ďalej rozpitvávať a rozoberať. Pokiaľ sa to dá na správnu mieru a uvedú sa fakty, ktoré sú pravdivé, nechám to automaticky tak, o nič iné mi nejde.“ Inak si ich rozhovor vyložil Matovič, ktorý na FB napísal, že sa mu počas telefonátu ospravedlnil a jeho ospravedlnenie bolo prijaté.

Riaditeľka o pendlerovi

Z celej situácie je znechutená aj riaditeľka Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Prievidzi Zuzana Tornócziová. „Nepopieram, mala som včera telefonát s pánom premiérom, diskutovali sme o situácii v okrese Prievidza, lebo sme mali 14 pozitívnych pacientov. Komunikovali sme, o akých pacientov ide a medzi týmito bol spomenutý aj údajný pendler z Rakúska,“ prezradila Z. Tornócziová. „Čo sa týka včerajšieho prípadu pendlera, prišli sme na neho klinickým šetrením a nie je jasné, či on spôsobil toto ochorenie.

Tam sa robia ďalšie zisťovania a nie je jasné, či on zavliekol infekciu do rodiny, alebo sa tam táto infekcia dostala iným spôsobom. Nedá sa to jednoznačne povedať,“ vysvetlila riaditeľka RÚVZ s tým, že je to jedna z možností, ale ďalej to prešetrujú. „Prvou v tejto rodine, na základe čoho sme prišli na tohto pendlera, bola jeho svokra, ktorá pracuje v Nemocnici s poliklinikou Prievidza,“ dodala Z. Tornócziová. Podľa jej slov sa v tej rodine nachádza šesť rodinných príslušníkov, z ktorých sú piati pozitívni. „Nedá sa jednoznačne povedať, kto koho nakazil,“ dodala.

15 nakazených zdravotníkov v Bojniciach

Dramatická situácia je momentálne v bojnickej nemocnici. „Máme zistených 15 pozitívnych pracovníkov. Znamená to, že veľa zdravotníckych pracovníkov je v karanténe a ďalší sa musia riadiť dodržiavaním prísneho hygienického režimu. Prebieha tam dekontaminácia prostredia a zisťovanie ďalších kontaktov,“ prezradila riaditeľka RÚVZ v Prievidzi Zuzana Tornócziová s dôvetkom, že tieto čísla môžu narastať.