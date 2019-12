Vlhová má veľkú šancu na triumf: Shiffrinová vynechá paralelný slalom!

Americká lyžiarka Mikaela Shiffrinová vynechá nedeľňajší paralelný slalom Svetového pohára vo švajčiarskom stredisku St. Moritz.

Líderka seriálu sa tak rozhodla pre nahustený program, chce sa už koncentrovať na utorňajší obrovský slalom vo francúzskom Courcheveli. Informovala o tom agentúra APA.

Shiffrinová v sobotu štartovala v super G, kde obsadila 3. miesto. Slovenka Petra Vlhová v super G neštartovala. Dôvodom je jej nedoliečené zranenie nohy, pre ktoré nemôže poriadne trénovať. V nedeľňajšom paralelnom slalome by sa 24-ročná Liptáčka mala predstaviť, ale jej skúsený taliansky tréner Livio Magoni si netrúfa predpovedať, na čo to môže stačiť. "Je to ako otváranie škatule, keď neviete, čo je vo vnútri. Neviem, ako Petra pôjde. Najväčší problém je, že nemôžeme pravidelne trénovať. Netuším, ako dlho bude trvať toto zranenie," poznamenal Magoni pre agentúru SITA.

Peťa v sobotu na sociálnej sieti zverejnila fotografiu z St. Moritzu. "Som tu a čakám na zajtra. Ostávam sústredená na prvý paralelný slalom tejto sezóny," napísala.